Die heimischen Triathleten haben die lange Zwangspause scheinbar gut genutzt und fleißig trainiert: Sowohl der LTC Seewinkel als auch das Tri Team Parndorf zeigten sich beim ersten Wettkampf seit Monaten in Bestform.

Am größten war die Freude wohl bei David Vollmann vom LTC Seewinkel.

„In Alanya bin ich jetzt im optimalen Alter, um realitisch ganz vorne mitzumischen.“ David Vollmann hat für die Europameisterschaften hohe Erwartungen.

Der 17-Jährige holte den Sieg beim Supersprint Triathlon in Wallsee und sicherte sich damit einen Platz im U18-Nationalteam des Österreichischen Triathlonverband (ÖTRV) für die ETU Youth European Championships. „Durch die COVID-19 bedingte lange Wettkampfpause war der Druck vor dem Wettkampf in Wallsee doch größer als in den Vorjahren“, erkärt Vollmann nach seinem Erfolg. Für ihn ist es bereits die dritte EM-Teilnahme in Serie, auch sein persönliches Saisonziel hat er damit bereits erreicht.

Mit seinem Coach Robert Lang bereitet der Sportpool-Athlet sich nun auf die Anfang Oktober stattfindende Europameisterschaft vor. Auf Grund der derzeit unsicheren Lage bei Auslandsreisen findet die Vorbereitung regional und ohne Trainingslager im Ausland statt. Vom ÖTRV wird er mit Schwimmtraining im Bundesleistungszentrum in Maria Enzersdorf unterstützt.

Nach Platz 55 beim EM-Debüt 2018 im griechischen Loutrakiund Platz 29 vor rot-weiß-rotem Publikum in Kitzbühel hat sich der LTC-Athlet schon hohe Ziele gesteckt: „In Alanya bin ich jetzt im optimalen Alter, um realistisch ganz vorne in den Top-Ten oder vielleicht sogar um eine Medaille mitmischen zu können.“

Auch die jungen Triathleten des Tri Team Parndorf meldeten sich mit starken Ergebnissen nach dem Lockdown zurück. Die Kids und Jugendlichen des Vereins (ab neun Jahre und älter) waren am Wochenende in Wallsee beim Gaudiman-Triathlon auf der Jagd nach Bestzeiten.

Gold und Bronze für Tri Team Parndorf

Vom Tri Team Parndorf gewann Johanna Tschida (Jahrgang 2009) die Wertung in der Gruppe C weiblich, nur ein Bursche war schneller als sie. Teamkollegin Clara Tschida (Jahrgang 2007) erreichte den dritten Platz in der Gruppe B weiblich, Clemens Tschida (Jahrgang 2010) erkämpfte sich ganz knapp vor Theo Prandtstetten (Jahrgang 2010) den fünften Platz in der Gruppe C männlich. Das starke Team-Resultat des Tri Team Parndorf rundeten Niklas Reichhardt (Jahrgang 2010) und Sophia Stepan (Jahrgang 2007) mit ihren zehnten Plätzen ab.

zVg Zukunftshoffnungen. Siegfried Pamer vom Tri Team Parndorf durfte mit dem Nachwuchs über einmal Gold und einmal Silber jubeln.

Die jüngeren Triathleten müssen sich noch länger gedulden, aufgrund der COVID-19-Hygienemaßnahmen musste das Teilnehmerfeld reduziert werden. Als nächstes stehen für die Parndorfer Triathleten der Aquathlon in Ferlach am 22. August und die Nachwuchs-Staatsmeisterschaften in Traun am 12. September am Kalender.