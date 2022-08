Gaudiman als Rad-Challenge für Parndorfs Team

Werbung

Mit zwölf Athleten war das Tri Team Parndorf am vergangenen Wochenende beim Gaudiman in Wallsee (Niederösterreich) am Start. Das Event zählte zum ÖTRV-Nachwuchscup und galt gleichzeitig als Österreichische Meisterschaft im Supersprint.

Mit der kurvigen und steilen Radstrecke hatten die Parndorfer Athleten ihre Probleme, trotzdem lachten mit Theo Prandstetten und den Geschwistern Johanna und Clemens Tschida drei Tri Kids von der obersten Stufe des Treppchens.

Wie schon bei den letzten Meisterschaften im Supersprint in Walchsee im Juni, holten sie mit der burgenländischen Staffel den ersten Platz bei den Jahrgängen 2009 bis 2012. Johanna Tschida eroberte in der Klasse B außerdem eine Einzel-Bronzemedaille.

Letzter Bewerb steigt in Traun

Amelie Reichhart holte in der offenen Wertung (dazu zählen alle Jahrgänge ab 2012 aufsteigend) Silber, Theo Prandstteten erreichte den sechsten Platz, ebenso Clara Tschida. Clemens Tschida wurde Achter. Niklas Reichhart kam als Neunter ins Ziel, Livia Farese und Greta Bohrer belegten den zehnten Platz. Bei den jüngsten Teilnehmern erreichte Laura Saminkova den sechsten Platz, Annika Reichhart wurde Siebente.

„Alles in allem haben unsere Athleten super Platzierungen geschafft“, so Trainer Sigi Pamer. „Beim Radfahren hat ihnen die kurvige und steile Strecke aber Probleme bereitet, dadurch haben sie wertvolle Zeit verloren.“

Der letzte Bewerb im Rahmen des ÖTRV_Cups steht nächstes Wochenende in Traun auf dem Programm, dann warten die Heimbewerbe in Pöttsching und Podersdorf. Zu steile Anstiege dürften dann wohl kaum zum Problem werden.