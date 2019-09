Basierend auf der starken Leistung (Platz 29 bei der Heim-EM) bekam Vollmann vom österreichischen Triathlonverband die Chance auf vier weitere Europacup Einsätze in Holten/NED, Zilina/SVK, Bled/SLO, und Zagreb/CRO zugesprochen.

Dort gelang es dem erst 16-jährigen Nachwuchstalent vom Tri Team Parndorf, als jahrgangsjüngster Teilnehmer im europäischen U20-Elitefeld, eine internationale Duftmarke zu setzen: Mit starken Schwimm-, Rad-, sowie Laufleistungen schaffte es Vollmann , sich bei allen vier Europacupeinsätzen in der ersten Hälfte des Feldes zu platzieren, was ihm im Ranking seines Jahrgangs 2003 in allen Rennen sogar Top 5-Platzierungen einbrachte.

„Erst durch die Vergleiche im Europacup wird einem wirklich bewusst, was alles noch notwendig ist, um sich im Triathlon im Spitzenfeld etablieren zu können.“ analysiert Vollmann, der bei der Jugend-EM 2020 „ganz vorne mitmischen“ möchte.