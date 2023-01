Hoadläuferin auf der Schmelz

Werbung

Die 10-jährige Anna Haubenwallner aus Frauenkirchen holte sich beim 1. Swim & Run Winter Cup der USZ Schmelz Gold. Nach dem 100-Meter-Schwimmen setzte sich Haubenwallner mit einer Zeit von 1:17,4 Minute an die Spitze der Mädchen der Klasse Schüler C. Über die 1000 Meter Laufen war sie auch nicht zu schlagen und wirde mit einer Gesamtzeit von 5:13 Minuten das beste Mädchen ihrer Klasse.

Die junge Sportlerin ist laut Mutter Marianne Haubenwallner mit Elan dabei; „Es macht ihr Spaß. Es sind immer ihre Freunde dabei“, meint sie stolz. Anna ist seit „sie mitmachen darf“ Teil der Hoadläufer. „Wir finden das auch sehr schön, weil es einfach eine tolle Sportart ist. Die ganze Familie ist bei den Hoadläufern dabei.“ Am nächsten Sonntag geht es nach Linz für einen „Indoor Swim-and-Run-Bewerb“. Anna Haubenwallner plant in weiterer Folge 2023 an allen acht Austragungsorten des ÖTRV Cups anzutreten. Außerdem möchte sie am Tri-Kids Cup des BTRV teilnehmen.