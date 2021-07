„Endlich wieder an der Startlinie, einfach ein super Gefühl“, brachte Marco Rath vom LTC Seewinkel die Freude über den ersten Wettkampf auf den Punkt. Vergangenen Samstag absolvierte er mit seinen Teamkollegen Rainer Fuhrmann und Florian Talos den Apfelland Triathlon über die Mitteldistanz.

„Am Sonntag, sprich Renntag, war um 5:15 Uhr Tagwache. Also Rad ins Auto und ab zum See“, schildert Rath. Unmittelbar nach den Profis durften die LTC-Athleten kurz vor acht Uhr ins Wasser, gestartet wurden die 1,9 Kilometer per Rolling-Start. „Ab der vorletzten Boje habe ich noch einmal ein wenig die Frequenz erhöht und schlussendlich mit einer Schwimmzeit von 32:08 Minuten den See verlassen“, geht Rath das Rennen nochmals durch.

Am Rad galt es für Rath und Kollegen dann drei Runden zu insgesamt 89 Kilometer und 1,2 Höhenkilometer zu bewältigen. Rath stieg nach 2:46 Stunden vom Rad, Fuhrmann fünf Minuten früher und Talos nach nur 2:37 Stunden.

Starke Laufleistung zum Abschluss

Bei schweißtreibenden 35 Grad und keinem Wind galt es abschließend noch vier Runden um den See zu drehen, was einem Halbmarathon entspricht. Um trotz der schweren Bedingungen eine konstante Pace laufen zu können, reduzierten fast alle Starter das Tempo. Schlussendlich erreichte Fuhrmann als erster LTC Seewinkel-Triathlet nach 4:49:17 Stunden als Dritter der Altersklasse 50 bis 54 das Ziel. Rath wurde in 4:50,24 Stunden Neunter (24 bis 29) seiner Altersklasse, Talos Sechster (40 bis 44). Für Rath war es die schnellste Laufzeit bei einem Mitteldistanz-Triathlon überhaupt, „trotz den vielen Höhenmetern und der großen Hitze“, freut sich der LTC-Athlet.