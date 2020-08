Beim Ferlacher Aquathlon, der ab Jahrgang 2010 und älter als Staatsmeisterschaft geführt wurde, meldeten sich die Athleten des Tri Team Parndorf und des LTC Seewinkel mit starken Leistungen aus der Zwangspause zurück.

Die Parndorfer Triathleten im Nachwuchsbereich liefen gleich dreimal aufs Podest. Das Geschwisterpaar Clara (Jahrgang 2007) und Johanna Tschida (Jahrgang 2009) kürten sich mit ihren zweiten Plätzen zu Vizestaatsmeister-innen im Aquathlon. Auch bei den Kleinsten (Jahrgang 2013) gab es mit der Silbernen von Amelie Reichhardt einen Stockerlplatz für das Tri Team. Ihre Vereinskollegen zeigten ebenfalls starke Leistungen auf der langen Schwimmstrecke und an Land und holten solide Platzierungen im vorderen Mittelfeld. In die Top-Ten schafften es noch Theo Prandstetten als Sechster und Clemens Tschida. Für Lauftrainer Sigi Pammer vom 1. Laufclub Parndorf zeigte sich zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge.

zVg Flott. Der Nachwuchs des Tri Team Parndorf erkämpfte Top-Platzierungen.

Stolze fünf Medaillen erkämpften in Ferlach die Athleten des LTC Seewinkel. Über 800 Meter Schwimmen und drei Kilometer Laufen holte die Familie Schweiger gleich zwei Goldmedaillen: Luisa Schweiger schwamm in der Klasse Schüler C zum Sieg, ihr Bruder setzte sich im Bewerb Schüler B gegen die Konkurrenz durch. Vereinskollegin Naja Hajszan holte in der Klasse Schüler A eine Bronzemedaille. Jubeln durfte auch ÖTRV-Nationalteamathlet David Vollmann, trotz eines Penalty wegen eines Fehlers in der Wechselzone stürmte er mit Laufbestzeit zum Vizemeistertitel. Motiviert durch seinen starken Nachwuchs rundete BTRV Co-Landestrainerin Susanne Vollmann mit dem Sieg bei den Damen über 45 Jahren das starke Vereinsergebnis ab.