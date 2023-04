Südstadt: Triathlon-Talente waren im Einsatz

Werbung

Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn fand am 26. März im BSFZ Südstadt bei Wien der Saisonauftakt für die österreichweiten Triathlonbewerbe statt. Dabei gab es Erfreuliches aus dem Bezirk Neusiedl. Von den Hoadläufern Frauenkirchen starteten Anna Haubenwallner und Leonie Andert, Anna schnappte sich Gold, Leonie die Bronzene. Zudem war das Triteam Parndorf mit zwölf Athleten am Start, die nach einem guten Trainingsaufbau über den Winter schon freudig in den Startlöchern standen. Bronze holten sich Annika Reichhart (Klasse E 2016/17, 50m Swim, 200 m Laufen) und Clemens Tschida (Kl. B 20110/11, 300 Swim und 1800 m Run).