Triathlon: Sieg für Hoadläuferin Anna Haubenwallner

Am Samstag fand der ALOHA Kids Triathlon im Oedtsee in Traun statt. Es war der siebente und vorletzte Bewerb des ÖTRV Nachwuchscups.

Dabei konnte Anna Elisa Haubenwallner von den Hoadläufern Frauenkirchen einmal mehr ihre Klasse unter Beweis stellen und holte den Sieg in ihrer Altersklasse (Schüler C, 200 Meter Schwimmen, sechs Kilometer am Rad, 1,6 Kilometer auf der Laufstrecke).

Bereits im Wasser fightete Haubenwallner um die beste Schwimmzeit, und lieferte sich bis zum Schluss ein spannendes Kopf an Kopf-Rennen mit Hannah Heise (TV Zell). Mit einer Bestzeit Overall von 22:56 Minuten lief Haubenwallner durchs Ziel.

Durch diesen Sieg hat sie übrigens sogar die Chance, dass sie die Gesamtwertung des ÖTRV Nachwuchscups beim letzten Bewerb in drei Wochen in Fußach (Vorarlberg) für sich entscheiden könnte.

Parndorfer waren wieder stark vertreten

Von den Hoadläufern ging auch Leonie Andert in ihrer Altersklasse ins Rennen und belegte Platz acht.

Stark vertreten war einmal mehr das Tri Team Parndorf. Neben dem zweiten Platz von Johanna Tschida (Schüler A) gab es auch eine Bronzene von Theo Prandtstetten (Schüler B) zu bejubeln. „Wir sind stolz auf euch“, herzte das Tri Team Parndorf all seine Athleten nach dem schwierigen, weil witterungsbedingt sehr anspruchsvollen Bewerb.