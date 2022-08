Vollmann ist auf Kurs zum Profi

Werbung

Nach bestandener Matura im Frühsommer hat David Vollmann die Basis für eine Karriere als professioneller Triathlet gelegt. Wegen seiner starken Saisonergebnisse wurde der 18-Jährige auf Empfehlung des Österreichischen Triathlonverbands in die Heeressport- und Nahkampfschule (HSNS) einberufen. Damit kann Vollmann sich künftig unter professionellen Rahmenbedingungen auf seine Wettkämpfe vorbereiten. „Ein wichtiger erster Schritt, um dem hohen zeitlichen Trainingsaufwand, der gerade in der Übergangszeit zum Profisport erforderlich ist, gerecht werden zu können“ sagt Vollmann. Noch bevor seine Bundesheer-Karriere startet absolviert Vollmann am ersten Septemberwoche in Bled (Slowenien) seinen letzten Saison-Einsatz im Triathlon-Europacup der Junioren. Vor dem finalen Rennen liegt Vollmann in der Gesamtwertung auf Platz neun, der angestrebte Top-10-Platz ist zum Greifen nahe. Zwei Wochen später wartet bei den Duathlon-Europameisterschaften in Bilbao (Spanien) sein letztes Rennen überhaupt in der Junioren-Klasse.