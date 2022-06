Vollmann nach Verletzung zurück

Werbung

Bei seinem ersten Europacup-Rennen der Saison in Caorle (Italien) hatte der 19-Jährige Pech und musste nach einem Reifendefekt aufgeben. Besser lief es am vergangenen Wochenende in Rzseszow (Polen), obwohl Vollmann auch dort mit widrigen Bedingungen zu kämpfen hatte.

Bei starkem Regen und kühlen Temperaturen erreichte er den zwölften Rang, einige Mitstreiter waren direkt vor ihm zu Sturz gekommen. „Mit Glück und Reaktionsschnelligkeit hat David Schlimmeres verhindern können“, sagte Trainer Robert Lang vom LTC Seewinkel. „Es war ein schwieriges Rennen.“

Das weiß auch Vollmann selbst. Seine Leistung schätzt er daher als umso besser ein: „Mit dem zwölften Platz bin ich nicht unzufrieden. Für die weiteren Europacup-Rennen sollten mit dem entsprechenden Rennglück aber konstante Top-Ten-Ergebnisse möglich sein.“

Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag beim Heim-Europacup in Wels. Danach ist Vollmann noch ein letztes Mal in der Schule gefordert. Am Montag absolviert er seine finale mündliche Maturaprüfung.