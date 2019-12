In Ermangelung eines entsprechenden Bewerbs im Burgenland nimmt der UGV Frauenkirchen bei Turnieren in Wien teil. Beim 2. Wiener U13-Volleyballturnier am Sonntag waren 27 Zweierteams aus Wien und die Buben des UGV Frauenkirchen dabei.

Weil man die Burgenländer schon kannte, wurden die Frauenkirchener in die „Top-Klasse“ eingeteilt. Dort trafen Sebastian Pfeffer und Christian Waldherr auf zwei Mannschaften der Wiener Hotvolleys. Im 1. Spiel gegen Hotvolleys 2 ließen die Buben den Gegnern keine Chance und siegten 25:15 und 25:8. Damit war die zweite Begegnung schon das Endspiel. Sebi und Christian wollten sich für die knappe Finalniederlage beim ersten Turnier (20:22 in Satz drei) gegen den amtierenden Staatsmeister der Hotvolleys revanchieren. Das gelang in einem qualitativ hochstehenden Spiel eindrucksvoll.

Nach einem deutlichen 25:18 im ersten Satz stellten sich die Wiener besser auf das variantenreiche Spiel der Burgenländer ein. Den 25:23-Sieg konnten sie aber nicht verhindern. Die Frauenkirchener lagen dabei immer in Führung und bewiesen neben, für ihr Alter hervorragender Technik und Taktik, auch Nervenstärke. Randbemerkung: Der Veranstalter ließ zum Abschluss die Sieger des Bubenbewerbs und des Mädchenbewerbs (Hotvolleys) gegeneinander antreten.

Das hätten sie eventuell nicht machen sollen. Konnten im Vorjahr die Mädchen, die in dem Alter normalerweise größer sind, noch einigermaßen mithalten, sagen der Spielverlauf und das Resultat alles: 25:4 und 25:6 für die Buben aus Frauenkirchen.