Das Spiel zwischen Wimpassing und dem UFC Pama stand von Beginn weg nicht unter dem besten Stern. Zunächst musste mit einer Verzögerung von 20 Minuten angepfiffen werden. Schiedsrichter Rene Strobl hatte bei der Anreise eine Reifenpanne und konnte nicht rechtzeitig erscheinen. Die Kicker beider Teams hatten somit eine ordentliche Einheit zum Aufwärmen.

BVZ Verletzung. UFC Pama-Kicker Markus Fabsich

Die richtige Schrecksekunde geschah dann in Minute 15. Nach einem (nicht bösen, aber harten) Zweikampf ging UFC Pama-Kicker Markus Fabsich zu Boden. Der Pechvogel verdrehte sich in dieser Aktion das Knie so arg, dass die Kniescheibe komplett aus dem Gelenk gesprungen war.

„Das war ganz fürchterlich anzusehen“, so UFC-Coach Michael Guttmann.

BVZ Verletzung. UFC Pama-Trainer Michael „Mike“ Guttmann hofft, dass sein Kicker Markus Fabsich rasch wieder auf die Beine kommt.

Schnell wurde der Notarzt herbeigerufen, um den Verletzten ins Spital zu bringen. Währenddessen war das Spiel rund eine halbe Stunde unterbrochen. Im Eisenstädter Krankenhaus wurde die Kniescheibe von Fabsich wieder an den richtigen „Platz“ geschoben. Zudem gab es eine weitere Entwarnung – weder Knorpel noch Bänder dürften beleidigt sein.

„Wir wünschen ihm das Allerbeste und hoffen, dass er bald wieder mittrainieren kann“, meinte Stürmer Christoph „Totti“ Werdenich.

Auch Fabsich selber konnte wieder grinsen, hatte er doch Glück im Unglück. Und – seine Mannschaft fuhr mit einem 5:2-Sieg nach Hause.