Der 1. Laufclub Parndorf veranstaltet am 9. und 10. November 2019 gemeinsam mit „Behsity o.z.“ aus der Slowakei den UTDH - Ultra Trail Danube Hills, einen länderübergreifenden Ultra-Traillauf über 108 bzw. 58 Kilometer.

Diesen kann man als Einzelteilnehmer, oder in einer Zweier-Staffel laufend oder wandernd absolvieren. Start und Ziel sowie die Staffelübergabe sind in Bratislava. Die Strecke, welche 58 Kilometer durch Österreich und 50 Kilometer durch die Slowakei verläuft, führt über Stock und Stein und ist daher definitiv etwas für hart gesottene Sportler.

Der 58 Kilometer lange Rundkurs führt über Straßen und Wege entlang der Donau, über die Burg in Hainburg und Braunsberg, über die Donaubrücke in Hainburg, den Nationalpark Donauauen, Schlosshof und zurück in die Slowakei über die „Chuck Norris Bridge.“