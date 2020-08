Was für ein toller Auftritt des Regionalliga-Ost-Vereins SC Neusiedl am See beim WAC in Kärnten. In der Lavanttal-Arena sah es zunächst nach einem Favoritensieg aus. Der Bundesligist führte durch Tore von Marc Andre Schmerböck (22.) und Cheikhou Dieng (57.) mit 2:0. Neusiedl-Keeper Martin Kraus parierte zudem auch noch einen Elfmeter von Michael Liendl. Doch die Burgenländer kämpften sich mit Leidenschaft und Herz in die Partie zurück. Patrick Kienzl verkürzte per Elfmeter (64.), bevor dem eingewechselten Niklas Sommerer mit dem Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich gelang (90.).

In der Nachspielzeit ging den Burgenländern aber die Kraft aus und der haushohe Favorit setzte sich dann letztlich klar mit 5:2 durch. „Es ist extrem schade, wir haben alles reingehaut. Das war ein richtiger Cupfight. Man muss aber auch sagen, dass der WAC dreimal die Stange getroffen hat und wir dreimal auf der Linie gerettet haben“, analysierte Neusiedls Klubmanager Lukas Stranz. „Dennoch war es eine sensationelle Werbung für uns.“