Nicolas Pfeffer wurde Meister in der Landesliga

Am 2. April 2023 holte der 18-jährige Frauenkirchner Nicolas Pfeffer mit seinem Volleyballteam SPU Favoriten den Meistertitel in der Wiener Landesliga, der dritthöchsten Spielklasse in Österreich.

Der Coup war lange geplant und reicht zurück bis ins Jahr 2018. In diesem Jahr begründeten die SPU Favoriten mit Trainer Raimund Zimmer und der UGV Frauenkirchen von Volleyballguru Franz Pfeffer, gleichzeitig Vater von Nicolas Pfeffer, eine Spielgememeinschaft, damit die Jugendmannschaft der Frauenkirchner in der Wiener Jugendliga starten konnte. Im Gegenzug führte Raimund Zimmer den UVG zum burgenländischen Meistertitel. Nach dem Corona-Lockdown löste sich diese Jugendmannschaft leider auf, weswegen es Nicolas Pfeffer zum Volleyballverein Döbling verschlug, wo er mit der U18 den österreichischen Vizemeistertitel errang. Die Saison 2021/22 nahm Nici wieder beim Kooperationspartner SPU Favoriten in Angriff, wo ein 4. Platz in der Herrenlandesliga gelang. Aber man wollte sich weiter verbessern.

Bereits im August begannen intensive Vorbereitungen für die Saison im Rahmen eines fünftägigen Trainingslagers in Hartberg. Dort musste das Team jeden Tag um 6 Uhr einen morgendlichen Lauf und Gymnastik absolvieren. Darauf folgten weitere zwei bis drei Trainingseinheiten pro Tag. Geleitet wurde das Camp von Raimund Zimmer und Shirley Frey.

Pfeffer wurde zum Aufspieler geformt

Beide sind im österreichischen Volleyballzirkus keine Unbekannten Das Duo holte von 1984-1992 zahlreiche Titel mit den Damen von Serienmeister Post SV und betreuten auch das Nationalteam. Shirley war damals extra eingebürgert worden, um im Team spielen zu können und den Volleyball in Österreich zu fördern. Und zu fördern gab es bei Nicolas genug. Innerhalb kürzester Zeit sollte aus einem Angreifer ein Spielgestalter werden. In unzähligen Gesprächen und „Sondertrainings“ schaffte die Chinesin mit abgeschlossenem Studium an der Chinesischen Trainerakademie (Master of sports) es, den Burgenländer zu einem passablen Aufspieler zu machen. „Natürlich ist noch viel zu tun, denn ein Aufspieler erreicht erst nach jahrelanger Erfahrung seinen höchsten Level“, weiß Pfeffer, dass noch ein großes Stück Arbeit vor ihm liegt. Das Trainingslager machte sich speziell in den Finalspielen bezahlt. Die Favoritner hatten den längeren Atem und setzten sich in der best-of-three-Serie verdient mit 3:1 und 3:2 durch. Damit heißt der Wiener Meister 2022/23 SPU Favoriten.

Langersehntes Ziel wurde erreicht

Für Nicolas Pfeffer geht damit ein langersehntes Ziel, auf das er mehrere Jahre hingearbeitet hat in Erfüllung. Die Trainings sind für den Burgenländer ein großer Zeitaufwand, weil er dafür 3x pro Woche nach Wien pendelt. Doch auf sein großes Ziel, nämlich den Aufstieg in die zweite Bundesliga muss er noch warten. Die Struktur des Vereins gibt einen Auftritt in die zweite Liga noch nicht her. Für Nici Pfeffer wartet jetzt die Matura in der HAK und danach ein Sommer vollgefüllt mit Veranstaltungen in Podersdorf am See, die er mit seiner neugegründeten Firma ausrichtet.