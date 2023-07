300 Sportler in Podersdorf im Einsatz

Am vergangenen Samstag fand am Georgshof in Podersdorf ein Voltigiertreffen und ein Voltigierturnier mit der burgenländischen Ländlichen Meisterschaft statt. Das Turnier war sehr gut besucht: 40 Pferde, 35 Longenführer und fast 300 Aktive aus Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark, waren mit von der Partie.

Viele Nachwuchsvoltigierer zeigten durchaus ansprechende Leistungen in Einzel-, Gruppen- und Pas de deux-Bewerben. Die burgenländische Meisterschaft der Ländlichen Burgenland fand in den Klassen Einzel A und L statt. Bei den Turnieren in dieser Saison konnte sich keine Favoritin auf den Titel abzeichnen. Es kam daher viel auf die Tagesverfassung an. Mit einer guten Pflicht und einer solid geturnten Kür konnte sich Lara Rodl-mayer auf Tornado mit ihrer Longenführerin Isabelle Zwinger erstmals zur Ländlichen Meisterin küren. Vizemeisterin wurde Rosi Neumann vor Anne Weismayr auf Hera mit der Longenführerin Charleen Müller.

Um 20 Uhr ging der lange und anstrengende Turniertag mit einer stimmungsvollen Siegerehrung zu Ende. „Vielen Dank an die vielen Helfer und Unterstützer unseres Vereins, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich ist“, berichtete Organisatorin Thusnelda Zwinger.