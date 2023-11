Frauenkirchens Voltigierer trumpften auf

Vor kurzem fand die burgenländische Voltigier-Landesmeisterschaft am Georgshof in Podersdorf statt. Organisiert wurde das Event vom Ländlichen Voltigier- und Reitverein Frauenkirchen Seewinkel sowie von der Familie Lang.Aida Bauer holte sich

den EinzelsiegÜber 250 Mädchen und Burschen zeigten in Einzel-, Gruppen und Pas de deux Bewerben ihr Können und konnten abends nach einer stimmungsvollen Siegerehrung die Heimreise antreten. Ab Samstagabend und am Sonntag waren auch die Teilnehmer der burgenländischen und der Wiener Landesmeisterschaft und die offenen Bewerbe an der Reihe. Im Kampf um den Titel im Einzelvoltigieren konnte sich erstmals die junge Aida Bauer auf Tornado mit ihrer Longenführerin Isabelle Zwinger durchsetzen. Nach einem zweiten Platz in der Pflicht am Samstag konnte sie in der Kür deutlich zulegen und noch ein Zehntel aufholen. Mit der besten Kür des Tages konnte sie sowohl den Landesmeister als auch den Sieg im offenen Bewerb erringen.

Foto: Peter Zwinger

Zweite und damit Vizelandesmeisterin wurde Corinna Haselbacher ebenfalls auf Tornado und Isabelle Zwinger an der Longe. Sie holte sich mit der zweitbesten Kür den Vizelandesmeister und den zweiten Platz im offenen Bewerb. Auf dem dritten Platz landete, wie letztes Jahr, Vanessa Bieder.

Im Gruppenvoltigieren konnte der Ländliche Voltigier- und Reitverein Frauenkirchen Seewinkel die Plätze eins bis drei belegen.