Coach Zoltan Kovac konnte am Wochenende erstmals wieder mit den Parndorfer Triathlon-Kids den Trainingsbetrieb starten. Alle drei Kinder-Gruppen des Vereins konnten erstmals wieder gemeinsam — in kleineren Gruppen sowie unter genauer Einhaltung der Abstandsregeln — und nicht nur individuell trainieren.

„Die Kids waren sehr diszipliniert, obwohl es natürlich eine Herausforderung ist mit Freunden, die man seit mehreren Wochen nicht gesehen hat, auf Abstand zu bleiben“, so Siegfried Pamer, Vizepräsident des 1. LC Parndorf. „Ein großes Dankeschön an Harald Egger von der Speedworld, der uns das Gelände der Kartbahn seit Jahren zu Verfügung stellt und auch an die Trainer und Betreuer des Teams“, schließt der Triathlet und Langzeitfunktionär.