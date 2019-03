Am Wochenende waren die Jiu Jitsu-Fighter aus Wallern bei den 15. Maribor Open am Start. In diesem Rahmen wurde auch der Jiu Jitsu Fighting Europacup ausgetragen. Insgesamt waren über 500 Athleten am Start, darunter auch fünf Fighter des Jiu Jitsu Clubs „Vila Vita Pannonia.“

Am besten schnitten dabei die Fuhrmann-Schwestern ab: Lisa Fuhrmann holte sich im U18- und U21-Fighting-Bewerb den zweiten Platz. Im Ne waza konnte sie den U18-Bewerb sogar für sich entscheiden. Beide Starts ihrer Schwester Anna endeten mit einer Goldmedaille für die Kämpferin aus dem Bezirk. Das U21-Fighting-Finale gewann sie ebenso wie die Allgemeine Klasse und holte damit gleich zwei Turniersiege für ihren Club.

Auch ihre Teamkollegen zeigten sich von ihrer besten Seite: Michael Freudenberger startete bei den unter-14-Jährigen und kämpfte sich dort auf den fünften Platz. In der Klasse bis 18 Jahre und 57 Kilogramm starterte die Wallerner-Fighterin Vanessa Klinger und erreichte den siebenten Platz. Die Delegation des JJC „Vila Vita Pannonia“ wurde von Laura Schmidt komplettiert, die in der Allgemeinen Klasse Platz vier erkämpfte.