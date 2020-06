NOEN

Ein Tormann braucht Nerven aus Stahl. Nicht nur dann, wenn er zwischen den Pfosten steht und den Kasten sauber halten muss. Auch wenn es darum geht, Geduld zu haben. Bis ein junger Keeper die Einserwäsche drüberziehen darf, können viele Jahre vergehen. Viele Torhüter zerbrechen daran, ewig die Nummer zwei sein zu müssen. Nicht so David Oprodovsky.

Der Brucker Keeper schaffte es durch Können und Leistung in der Gunst zweier lokaler Topvereine zu stehen. Erst in Bruck, dann vier Jahre lang in Parndorf. Vor kurzem trennte sich der SC/ESV von „Opro“. Klarerweise war die Enttäuschung groß.

Doch jetzt hat der 23-Jährige eine Top-Adresse erwischt: den ASK Mannersdorf. Der niederösterreichische Landesligist steht vor dem großen Umbau, Einser-Keeper Kevin Pendl dankte ab. Prompt war der Weg für den hungrigen Oprodovsky frei.

„Ich freue mich auf diese Herausforderung“, sprüht der junge Keeper vor Euphorie. Endlich darf er als Nummer eins seinen Mann stehen – und das noch dazu in der vierthöchsten Spielklasse Österreichs. „Es wird eine schwierige Saison. Aber ich denke, dass wir den Klassenerhalt schaffen können.“