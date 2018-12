Vor einem Monat trennte sich das Schlusslicht der zweithöchsten Liga Österreichs, der SV Horn, von seinem Trainer Carsten Jancker. Jetzt haben die Waldviertler ihren neuen Trainer gefunden. Kurt Jusits wird die Niederösterreicher in der Rückrunde trainieren. Gleichzeitig muss sich nun Parndorf um einen neuen Trainer umsehen.

Der Wiener stieß erst nach fünf Runden zu den Burgenländern und führte den Klub aus dem Tabellenkeller heraus, dementsprechend reagierte man in Parndorf: „Wir haben nicht damit gerechnet in der Winterpause auf Trainersuche zu sein“, so Parndorfs Sportlicher Leiter Paul Hafner. Der Abgang von Jusits sei aber reibungslos über die Bühne gegangen, wie auch Jusits bestätigte: „Ich habe Obmann Milletich informiert, dass Horn mit mir Gespräche führen will. Er hat mir auch zugesichert, wenn alles passt, dass mir keine Steine in den Weg gelegt werden. Ich wollte die Chance wahrnehmen, in der Zweiten Liga tätig zu sein.“

„Wir sondieren jetzt einmal den Markt“

Parndorfs Vereinsboss Gerhard Milletich nimmt den zweiten Trainerwechsel der laufenden Saison gelassen: „Wir haben natürlich jetzt nicht allzu viel Zeit, wollen bis 14. Jänner, wenn die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt, einen neuen Coach haben. Deshalb wird jetzt einmal der Markt sondiert und wir schauen uns intensiv um.“ Neben der Trainersuche steht aktuell auch das BFV-Hallenmasters im Fokus der Parndorfer. Da wird nun Co-Trainer Norbert Pammer gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Paul Hafner das Coaching übernehmen.