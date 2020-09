In der Formel-1 würde man von einer Materialschlacht sprechen, im Fußball nehmen wir es – bitte – nicht so hart. Doch Tatsache ist – Kittsee gingen am Wochenende die Spieler aus. Zwei Gesperrte, Abwehrboss Laci Krizan verletzt: Trainer Franz „Zif“ Ziniel musste da schon in der Zauberkiste kramen, um eine konkurrenzfähige Elf aufs Feld zu schicken. Denn – die Reise ging zu Tabellenführer Gattendorf.

Schon nach knapp zwanzig Minuten musste Ziniel zweimal tauschen. Bitter deswegen, dass beide Sechser verletzt raus mussten. Thomas Bastian ging in einen Zweikampf, sein Cut musste mit vier Stichen genäht werden. Michael Wernecker blieb im Rasen hängen, er humpelte ebenfalls vom Feld. Verdutzt blickte der Coach bei Unterbrechung Nummer zwei auf die Ersatzbank. Zweier-Tormann Peter Barinec musste nun als Feldspieler aushelfen.

Dennoch ging man in Führung, was den Spielverlauf etwas auf den Kopf stellte. Den Vorsprung konnten die Kittseer mit ihrer Not-Elf nicht über die Zeit bringen, Gattendorf drehte den Spieß um. Als dann noch Mario Marko seinem Coach mitteilte, dass „nichts mehr geht“, musste Ziniel nochmals wechseln.

Der einzige Recke, der noch eingesetzt werden konnte, war Sektionsleiter-Stellvertreter Markus „Stix“ Roth, der bereits in der Reserve gekickt hatte, zur „Sicherheit“ auf der Bank Platz nahm. So kam der 45-Jährige in der Schlussphase zu einem Comeback. Als sich knapp vor dem Abpfiff auch noch Lukas Raithofer verletzte, konnte „Zif“ gar nicht mehr tauschen.

Zwei Rückkehrer für das Wochenende

Am Wochenende sind Patrick Dietmann und Pavol Bellas (Sperren abgesessen) wieder dabei – zwei Sorgen weniger. Wie sieht es eigentlich mit Nachschub aus der Reserve aus? Ein gewisser Martin Krnac hat dort schon fünf Tore erzielt. Eine Alternative?

Kittsee-Betreuer Franz Ziniel winkt grinsend ab: „Das ist unser Tormanntrainer, der versucht sich in diesem Bewerb als Feldspieler. Mehr will ich dazu gar nicht sagen.“