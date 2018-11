Der junge Racer aus Weiden gilt als Zukunftshoffnung im Motorsport: Valentin Betrand ist mit neun Jahren bereits ein waschechter Motorsportler.

Beim Finale der Österreichischen Meisterschaft des Kart-Nachwuchses in Bruck an der Leitha holte er nach einer Aufholjagd in den letzten beiden Rennen den dritten Platz in der Jahreswertung der Micro Max Klasse.

In der Wertung der Niederösterreichischen Landesmeisterschaft fehlten dem Ausnahmetalent lediglich zwei Punkte auf die Titelverteidigung und Valentin Betrand krönte sich somit zum niederösterreichischen Vize-Landesmeister in der Rookie Klasse. In der MRC, der offenen österreichischen Meisterschaft, gelangen ihm sogar drei Rennsiege und ein zweiter Platz. In der Jahreswertung reichte es für den Nachwuchs-Racer zum dritten Gesamtrang in der Klasse Micro Max.

Bis heute kann er stolz auf vier Tagessiege und weitere fünf Podestplätze an 14 Renntagen zurückblicken. Insgesamt absolvierte er 33 Starts mit seinem Kart.