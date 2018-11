Auch eine andere Ausnahmekönnerin aus dem Bezirk konnte bei den 6. Internationalen Österreichischen Kurzbahnstaatsmeisterschaften 2018 in Graz aufzeigen – nämlich Elena Guttmann.

Die Weidenerin stellte beim Event in der steirischen Landeshauptstadt einmal mehr ihr großes Talent unter Beweis. Insgesamt holte sich Guttmann gleich sieben Medaillen. In der Allgemeinen Klasse war sie förmlich ein „Silberfisch“, konnte sie sich doch drei Silbermedaillen erschwimmen. Dazu gesellte sich noch eine „Bronzene“ mit der Mädchen-Staffel im Kraul-Bewerb. Auch in der Juniorenklasse war sie erfolgreich. Dort krallte sie sich dann auch eine Goldmedaille, sowie zwei Silbermedaillen.

„Über 50 und 100 Meter Brust konnte ich jeweils meine persönlichen Bestzeiten verbessern. Jetzt gehts wieder zurück zur wichtigen Arbeit für die Langbahnsaison, dass ich mein großes Ziel bis zum Sommer erreichen kann – die Qualifikation für die große WM“, so Guttmann. Bei der Kurzbahn-WM in China wird die Weidenerin wohl fehlen. Cornelia Pammer war über 50 Meter Brust schneller und löste das Ticket.