Der UFC Weiden spielte eine tadellose Saison – trotzdem muss und wird man auf dem Transfermarkt etwas machen – was auch schon geschah.

Konkret warf man die Angelroute nach neuen Spielern in der 2. Liga Nord aus, um in der 1. Klasse eine gute Rolle spielen zu können. Und der UFC kann zumindest eine Transferbombe platzen lassen, eine weitere zeichnet sich auch noch ab! Denn aus Breitenbrunn holte man „Knipser“ Thomas Varhanik, der Legionär netzte in der vergangenen Saison in achtzehn Runden beachtliche acht Mal und soll beim UFC für die nötigen Treffer sorgen. „Thomas ist ein torgefährlicher Stürmer, der auch technisch versiert ist. Ich denke, er kann uns im Offensivbereich sicher helfen und wird Tore erzielen“, so Weiden-Coach Michael Guttmann zu seinem neuen Schützling.

Auch David Reinhart soll noch kommen

Neben Varhanik steht man kurz vor der Verpflichtung von David Reinhart. Der gebürtige Weidener soll von SV Gols den Weg zum UFC finden. „Er wäre ein Wunschspieler. David kann im Mittelfeld universell eingesetzt werden und würde uns noch stabiler machen. Hoffentlich können wir in den nächsten Tagen Vollzug vermelden“, so Guttmann.

Den Verein verlassen wird dafür aller Voraussicht nach Stürmer Marian Farkas: „Er wird zu 95 Prozent wechseln.“