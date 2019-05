Lange hat es danach ausgesehen, als müssten die Kickerinnen des SC Neusiedl aufgrund ihres zweiten Platzes in der Tabelle der Wiener Landesliga ins Play-Off um ein Ticket für die 2. Bundesliga. Doch nach wochenlanger Ungewissheit, wie der genaue Fahrplan, beziehungsweise die Aufstiegs-Entscheidung ist, kam nun die frohe Botschaft: Die Neusiedler Damen steigen direkt auf und dürfen sich nächste Saison in der 2. Bundesliga beweisen. „Das freut uns riesig, für uns ist der Direktaufstieg natürlich die beste und einfachste Lösung. Ich denke, die Mädls haben sich das über die gesamte Saison hinweg auch schwer verdient. Das war ein wirklich gutes Jahr, wo auch eine stetige Entwicklung zu erkennen war. Der Aufstieg ist die Belohnung dafür“, so Sektionsleiter Michael Feucht.

Wenngleich es eine Liga höher auch dementsprechend schwerer wird, die Reisen zu Auswärtspartien auch um einiges länger. Feucht dazu: „Das wird definitiv keine leichte Aufgabe, das ist uns allen bewusst. Es gilt Strecken bis nach Oberösterreich und Kärnten zu absolvieren, das ist kein Honiglecken. Dazu kommt, dass einige Spielerinnen gerade in einer schulischen und beruflichen Entwicklung sind. Doch wir nehmen diese Herausforderung der 2. Bundesliga gerne an und wollen uns dort auch langfristig etablieren.“

Alle weitern Infos zum Thema findet ihr am kommenden Mittwoch in der Printausgabe der BVZ.