Nur nichts überstürzen – so lautet die Devise bei zwei Seewinkel-Klubs. In Andau kam der Abschied von Christoph Tischler eher überraschend, jedoch mit dem Saisonfinale rechtzeitig. „Wir sind am Sondieren“, meint Sektionsleiter Philipp Pelzer.

Der neue Mann auf der Betreuerbank soll die Möglichkeit bekommen, den Klub langfristig in der Liga zu konsolidieren. Unkenrufer behaupteten schon spöttisch, man habe Aufstiegsgedanken am Radar.

Zumindest die neue Tribüne wäre schon reif für höhere Aufgaben. „Wir wollen vermehrt auf heimische Kicker schauen“, erläutert Pelzer weiter. Kicker wie Jan Thaler oder Michael Pelzer zeigten vor allem in der Rückrunde immer wieder, dass man auf sie setzen kann. Nicht mehr an Bord sein werden Erik Takac und Martin Cseh.

Ein Legionär weniger bei den Andauern

An Letzteren kann man sich in Andau wohl nur dunkel erinnern. Der Winterneuzugang musste bei seinem Debüt (5:0-Sieg beim SK Pama am 25. März) zur Halbzeit verletzt in der Kabine bleiben. Seither hat sich sein Leidensweg kaum verbessert. „Wir reduzieren die Legionäre“, führt Pelzer aus. Um die Abwehr zu stärken, wurde Tomas Peciar aus Krems geholt.

Ebenfalls auf Cheftrainer-Suche ist man in Wallern. Im Vorjahr wagte man das Experiment und gab Youngster-Coach Markus Halbauer eine faire Chance.

Nachdem das sportliche Barometer im Frühjahr stetig nach unten zeigte, kam es zur Trennung. U23-Betreuer Gerhard Wodicka übernahm und rettete die USCler vor dem drohenden Abstieg. Wodicka selber betonte stets, wieder ins zweite Glied zu rücken, wenn seine Mission erfüllt ist.

„Wir suchen intensiv, haben aber noch niemanden verpflichten können“ so Obmann Stefan Michlits. Glücklicher war man da am Spielertransfermarkt. Anstelle des glücklosen Jan Kadera stürmt nun Adam „Bomba“ Bombicz, der in der abgelaufenen Meisterschaft zwölfmal für Deutsch Jahrndorf traf.