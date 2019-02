Die abgelaufene Doppelrunde in der Tischtennis Bundesliga der Damen lief gar nicht nach dem Geschmack der Oberpullendorferinnen. Nicht nur, dass es gegen die unmittelbaren Konkurrentinnen im Kampf um den Ligaverbleib, Linz-Froschberg 2 und Bruck/Mur zwei klare Niederlagen setzte, feierte der Tabellenvorletzte aus Bodensdorf auch noch zwei Siege, womit sich der Abstand zum rettenden Ufer schon auf fünf Punkte vergrößerte.

„Der Abstieg ist besiegelt“, glaubt Obmann Raimund Mihalkovits nicht an ein Tischtennis-Wunder seiner Girls. „Die Liga ist einfach zu stark für uns. Während im Herbst noch zwei Siege gelangen, hat sich nun anscheinend schon eine große Verunsicherung breit gemacht.“

Die Rückkehr in die Zweitklassigkeit ist für Mihalkovits aber kein Beinbruch: „Ich glaube, dass unsere Damen dort besser aufgehoben sind.“ Ob das Team in dieser Besetzung gehalten werden kann, wird sich erst weisen. „Es wird bald eine Sitzung betreffend der Planung für die kommende Saison geben. Dort werden dann die Weichen gestellt“, lässt sich der Funktionär noch nicht in die Karten blicken.

Zumal ein intensives Wochenende auf dem Programm steht. Die Herren absolvieren am kommenden Wochenende nämlich gleich drei Spiele. Der Start erfolgt am Freitag zuhause gegen Leoben.