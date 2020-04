Im Darts sind derzeit, wie in praktisch allen anderen Sportarten auch, alle Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt. „Das wird wohl auch noch einige Zeit so bleiben“, ist sich Michael „Rasto“ Rasztovits sicher. Daher wurde kurzerhand aus der Not eine Tugend gemacht und die 1. C.O.V.I.D Championship of various international Darters, mit Ausgangspunkt Kroatien ins Leben gerufen. Dabei spielten über 300 Spieler aus 31 unterschiedlichen Ländern online gegeneinander. Wie das läuft? „Du vereinbarst über Facebook die Spielzeit mit deinem Gegner, filmst dein Board mit einer Webcam und tippst deine Aufnahme in ein Programm“, klärt Rasto, der normalerweise auf der PDC-Tour seine Pfeile wirft, auf. Das erste Turnier, das der Oberpullendorfer in den eigenen vier Wänden bestritt, wurde gleich zum Erfolg. Immerhin reichte es bis zum Einzug ins Semifinale, wo Rasto dem Deutschen Nico Kurz knapp unterlag.

Turniere als bessere Trainingseinheiten

„Ich habe ganze Woche wirklich gut gespielt. Das Turnier ist nicht zu unterschätzen, weil zuhause jeder ganz gut spielt“, war Rasztovits trotz einer knapp 9:10-Niederlage zufrieden. „Ich habe mit 9:8 geführt, dann aber leider ein Break kassiert. Aber das ist kein Beinbruch, da diese Turniere mehr Training unter Wettkampfbedingungen sind.“

Denn Preisgelder oder Punkte werden bei diesen Turnieren keine ausgespielt. Dennoch erfreut sich die neue Serie – schon in dieser Woche steht das zweite Turnier mit über 500 Teilnehmern auf dem Programm – großer Beliebtheit und zieht auch Stars, wie den Sieger des ersten Turniers, Chris „Hollywood“ Dobey, an. Ein Duell mit der Nummer 19 des aktuellen PDC-Rankings kam aufgrund der Halbfinale-Niederlage zwar nicht zustande, aber dafür stimmt für Rasztovits die Form: „Nach dem schwächeren zweiten Halbjahr 2019, bin ich wieder auf einem sehr guten Weg.“