1. Klasse Mitte: Das Führungsduo setzt sich ab

Werbung

MSV 2020 - LOIPERSBACH 3:0. Der Leader erwischte den besseren Start, hatte in den ersten Minuten zwei gute Chancen auf die Führung. Die gab es dann nach 13 Minuten, weil Loipersbach den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte und Kapitän Lukas Grimmer einschoss. Vier Minuten später ein Foul von Adam Kovacs mit Folgen. Der Loipersbach-Verteidiger erwischte MSV-Verteidiger Lukas Kaiser. Dafür gab es zunächst Gelb: „Das war wirklich brutal“, so MSV-Trainer Josef Kühbauer. Der Unparteiische beriet sich in der Folge mit dem Assistenten und statt Gelb gab es Rot. „Für mich nicht nachvollziehbar, warum revidiert wurde“, ärgerte sich Loipersbachs Trainer Christian Freiler, der seinen Matchplan früh abändern musste. Seine Mannschaft bot aber in Unterzahl einen leidenschaftlichen Kampf, der MSV fand lange Zeit kein Mittel, um durchzukommen. Erst nach einer Stunde war es Harvey Ortner, der aus kurzer Distanz traf und in der Nachspielzeit machte Roman Hofmann dann nach einem schönen Spielzug den Deckel drauf – 3:0. „Trotz Niederlage, Hut ab vor meiner Mannschaft. Man hat nicht gesehen, dass wir in Unterzahl waren.“ Kühbauer: „Für uns war es ein gelungener Start in die Rückrunde.“

STATISTIK

MSV 2020 - SV LOIPERSBACH 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (13.) Grimmer, 2:0 (59.) Ortner, 3:0 (91.) Hoffmann. Rote Karte: Kovacs (17., Foul). Reserve: 2:0 (Ceri, Balaj).

MSV: Stöger; Ilic, Leitgeb, Stöger, Kaiser (60. Marchart); Jonas Reitbauer (71. Koch), Garib (64. Hoffmann), Grimmer, Knotzer (60. Tim Reitbauer); Berdynaj, Ortner.

Loipersbach: Karatas; Muskovich, Török, Tschürtz, Kovacs; Widlhofer, Pados, Gerdenitsch (74. Nemeth), Kruse; Varga, Kulcsar.

NIKITSCH - KAISERSDORF/MARKT ST. MARTIN 0:2. Nikitschs Spielertrainer Peter Odrobena musste gleich vier Spieler gesperrt ersetzen, darunter auch sich selbst. Eine knifflige Aufgabe, die Nikitsch über weite Strecken gut meisterte. „Ich kann keinem einen Vorwurf machen, jeder hat alles gegeben“, so SCN-Obmann Christian Balogh. Nachsatz: „Kaufen können wir uns davon aber nichts.“ Am Ende siegte trotzdem der Favorit Kaisersdorf/Markt St. Martin. Und das obwohl Trainer Lorandt Schuller 70 Minuten lang die notwendige Konsequenz seiner Mannschaft vermisste. „Davor habe ich gewarnt, dass wir uns aufgrund der Nikitscher Ausfälle nicht zu sicher sein dürfen.“ Erst nach der Pause gefiel dem Coach das Spiel seiner Mannschaft, da agierte der Tabellenzweite mit Fortdauer der Partie druckvoll. Trotzdem dauerte es bis zur 77. Minute, ehe Sebastian Sommer nach einem Gabor Markus-Stangenschuss zum 0:1 abstaubte. 120 Sekunden später schnürte Sommer den Doppelpack und sorgte für die Entscheidung.

STATISTIK

SC NIKITSCH - SPG KAISERSDORF/MARKT ST. MARTIN 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (77.) Sommer, 0:2 (79.) Sommer. Reserve: 6:1 (Dan 4, Norbert Farkas, Bence Farkas; Ribisch). SR: Stevic (N: sehr gut/KM: gut).- Nikitsch, 41.

Nikitsch: Martin Toth; Domnanowich, Kovacs, Nemeth, Vörös; Andras Horvath, Roland Toth, Milan Toth, Hajos, Borbely (61. Lakihegy); Kuzmits.

Kaisersdorf/St. Martin: Schmidt; Draxler, Zsirai, Vajda (92. Dissauer), Varga; Jurik, Ivanyi, Pauer (63. Toska), Wiedenhofer (92. Ribisch), Sommer; Markus.

HRVATI - KROATISCH MINIHOF 2:3. Großwarasdorf war einmal mehr Schauplatz eines dramatischen Derbys in dieser Saison. Die Hausherren nahmen den Schwung vom Derbysieg gegen Raiding aus der vergangenen mit und jubelten bereits nach 20 Minuten über eine 2:0-Führung. Zuerst traf Marko Novokmet per Elfmeter, dann war Aldin Husic nach einem Freistoß zur Stelle. „Wir waren trotzdem das bessere Team“, befand Kroatisch Minihofs Obmann Norbert Darabos, der dann die Aufholjagd seiner Mannschaft mit einem Hauptdarsteller Gabor Rigo bestaunte. Der 37-jährige Ungar schraubte sich in Minute 30 in die Luft und traf nach einer tollen Flanke von Kapitän Florian Ribarich via sensationellem Fallrückzieher. Minihof blieb nach der Pause am Drücker, Rigo torhungrig. Minute 67: Hereingabe von Peter Rajzinger und Rigo trifft per Kopf. Sieben Minuten später hatte Rigo mit seinem dritten Treffer das Spiel endgültig gedreht, Kroatisch Minihof führte nach 0:2-Rückstand plötzlich mit 3:2. Und dies gaben die Gäste am Ende auch nicht mehr aus der Hand, fuhren den verdienten Auswärtssieg im Derby ein.

SPG HRVATI - SC KROATISCH MINIHOF 2:3 (2:1).- Torfolge: 1:0 (10., Elfmeter) Novokmet, 2:0 (20.) Husic, 2:1 (30.) Rigo, 2:2 (67.) Rigo, 2:3 (74.) Rigo. Reserve: 1:2 (Fazekas; Gjorgjievski, Kristic). SR: Tatzber (H: gut/ KM: Durchschnitt).- Großwarasdorf, 120.

HRVATI: Elias; Benjamin Toth, Clemens Toth, Markovic, Prikoszovich; Husic, Imre, Novokmet, Domnanowich; Jakubovic, Grubits.

Kr. Minihof: Pirik; Detre Ivancsics, Ribarich, Leidal, Höferer; Hoos, Dunaveczki (89., Gjorgjievski), Kötel, Rajzinger; Herczeg (72. Nemeth), Rigo.

RAIDING - DRASSBURG II 2:0. In der letzten Woche, nach der 1:2-Niederlage gegen HRVATI, fand Toni Drabeck klare Worte: „Wir sind im Abstiegskampf. Da muss man fighten.“ Und genau das tat seine Mannschaft gegen Draßburg II. „Spielerisch ist das eine ganz starke Mannschaft, wir haben aber kaum Möglichkeiten zugelassen“, freute sich Drabeck.

Nach der Pause wurde Raiding dann auch mutiger in der Offensive. Richard Köbanyai setzte sich auf der Seite durch, legte ideal in die Mitte ab und dort wartete Gabriel Kautz, brauchte aber gar nicht einschieben, weil Draßburgs Leonard Lukac ins eigene Tor traf – 1:0 für den Aufsteiger. In der Nachspielzeit sorgte dann der eingewechselte Clemens Bader für die Entscheidung und fixierte den 2:0-Sieg.

STATISTIK

ASK RAIDING - ASV DRASSBURG II 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (48., Eigentor) Lukac, 2:0 (93.) Bader. Gelb-Rote Karte: Wenzl (65., Fou). SR: Karner (R: gut/D: gut).- Raiding, 80.

Raiding: Zolles; Niklas Gneis (46. Frana), Cano, Julian Gneis, Manuel Posch; Vereb, Gyurasz; Kautz (96. Erhart), Nemeth, Benjamin Posch; Köbanyai (88. Bader).

Draßburg II: Glander; Cosic, Bezer, Koncsag, Steiner (69. Artner); Hrustanbegovic, Pichler, Lukac, Szöke; Wenzl, Kratochwil.

KROATISCH GERESDORF - WEPPERSDORF 1:6. Für Weppersdorf war es Balsam auf der in dieser Saison so geschundenen Seele. „Ich muss der Mannschaft schon für diese Leistung gratulieren, wir haben uns großen Druck aufgebaut und es war ein Schlüsselspiel für uns“, so Gästetrainer Christian Janitsch. Der heimische Coach Michael Buranich fasste knapp zusammen: „Das war gar nichts von uns.“ Weppersdorf dominierte über 90 Minuten, führte rasch durch ein Tor von David Melis und ließ sich auch durch den Geresdorf-Ausgleich, den einzigen heimische Höhepunkt, nicht aus der Ruhe bringen. Noch vor der Pause sorgte Weppersdorf mit drei weiteren Toren für klare Verhältnisse, am Ende stand es 6:1. Melis, Lukas Zlatarits und Hansi Blahne trafen jeweils doppelt und übergaben damit den vorletzten Platz an Geresdorf.

STATISTIK

SC KROATISCH GERESDORF - SV WEPPERSDORF 1:6 (1:4).- Torfolge: 0:1 (18.) Melis, 1:1 (19.) Buranits 0:2 (22.) Zlatarits, 1:3 (38.) Zlatarits, 1:4 (42.) Melis, 1:5 (61. Blahna), 1:6 (90.) Blahna. Gelb-Rote Karte: Nagy (80., Foul). Reserve: 1:5 (Csebich; Piniel, Wilfinger, Bader, Kovacs, Scheiber). SR: Wachtfeitl (K: gut/W: gut).- Kr. Geresdorf, 80.

Kroatisch Geresdorf: Payrits; Klemen (83. Lucas Fellinger), Philipp Palatin, Sebastian Domnanovich (74. Keresztesi), Mayer; Wertetics, Julian Palatin (46. Thomas Fellinger), Nico Palatin, Nagy, Erczkövi; Buranits.

Weppersdorf: Hoffmann; Emmer, Galovic, Puha; Raab (66. Degendorfer), Sabor (84. Laschitz), Zilinsky, Blahna, Sachs (64. Buranich; Zlatarits, Melis.

PIRINGSDORF - KOBERSDORF 2:1. Die Gäste verschossen ihr Pulver zu Beginn, wo auch Aluminium für Piringsdorf rettete. Dann zeigte der SCP mehr Leidenschaft und auch Effizienz. Oliver Hofmann traf auch in seinem zweiten Spiel für Piringsdorf. Marek Beno legte noch vor der Pause nach, der Außenseiter lag gar nicht unverdient voran.

Nach der Pause verlegte sich die Heimelf auf die Defensive, stand aber gut und setzte hin und wieder Nadelstiche. Kobersdorfs Offensivdrang blieb lange ohne Erfolg. Erst sieben Minuten vor dem Ende gelang durch Jürgen Kalbacher der Anschlusstreffer, der sich im Laufduell durchsetzte. Zu spät allerdings, um im Aufstiegskampf wichtige Punkte mitzunehmen. Piringsdorf ließ sich die drei Punkte, dank einer beherzten Leistung, nicht mehr nehmen.

STATISTIK

SC PIRINGSDORF - ASK KOBERSDORF 2:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (30.) Hoffmann, 2:0 (38.) Beno. Reserve: 2:1 (Stifter, Fritzsche; Wieder). SR: Flasch (P: gut/K: gut).- Piringsdorf, 160.

Piringsdorf: Krottendofer; Pfneisl (70. Grubesic), Schermann (83. Maschler), Gilschwert; Janisch, Paar; Reitgruber, Beno, Iby; Hoffmann (32. Slahor), Suvak.

Kobersdorf: Kreiner; Bernhardt, Felser, Jakab (61. Gancs), Vlahovic; Memisevic (61. Fahnler), Strass; Wilfinger (83. Kabelik), Gere, Petro; Kalbacher.