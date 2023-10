Herbstmeister-Anwärter waren erfolgreich

Weppersdorf - Kroatisch Minihof 4:1. Der ASK Weppersdorf schreitet weiter voran in der Tabelle und lässt das aktuell sogar vermeintlich einfach aussehen. Ganz so leicht über die Runden ging der 4:1-Sieg gegen den SC Kroatisch Minihof jedoch nicht, obwohl die Gäste bereits ab Minute elf nur mehr zu zehnt agierten. Nach 31 Minuten verwerte Matteo Degendorfer eine schöne Flanke, ehe acht Minuten später Peter Rajzinger für den 1:1 Halbzeitstand sorgte. Die Weppersdorfer taten sich gegen einen trotz in Unterzahl spielenden Gegner schwer, machten ab der Stundenmarke aber kurzen Prozess und sorgten durch Tore von Alexander Buranich und David Gera für den Zwei-Tore-Vorsprung. In der 90. Minute durfte sich dann auch noch Istvan Eszlatyi in die Schützenliste eintragen und besiegelte den 4:1-Endstand. „Bis zur 70. Minute merkte man kaum etwas von der Überzahl, sie hatten wahrscheinlich sogar mehr Spielanteile“, bleibt Markus Müller, Sportlicher Leiter des ASK, realistisch.

Nikitsch - Piringsdorf 3:2. Erdenklich schlecht startete der SC Nikitsch in sein letztes Heimspiel des Jahres, als man nach zwei Minuten durch einen Treffer von Oliver Kiraly in Rückstand geriet. Dominik Csomos, der an diesem Tag nicht nur eine großartige Tagesverfassung, sondern auch andere Pläne hatte, traf nach vier Minuten zum Ausgleich. Marcel Bader brachte die Gäste abermals in Front, wieder nur wenige Minuten darauf der Mann des Tages - Csomos schnürte den Doppelpack. Rund zehn Minuten vor Ende dann die Krönung einer wahren Solo-Show unter gemischten Gefühlen - Csomos macht den Hattrick komplett, wird aber kurz vor Spielende mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Auch Torwart Roman Schwaiger sah in der Schlussphase glatt Rot aufgrund einer Beleidigung. „Das Spiel war auf Augenhöhe. Dominiks individuelle Klasse hat uns im Endeffekt den Sieg beschert“, streut der Sportliche Leiter des SCN, Christian Balogh, seinem Shootingstar reichlich Rosen. Für die Piringsdorfer geht ein guter Lauf zu Ende, Coach Markus Schnabl zog trotzdem positive Schlüsse aus der Niederlage: „In Summe war es ein offener Schlagabtausch, bei dem besonders der neutrale Beobachter auf seine Kosten kam und wir eigentlich eine starke Leistung boten. Wir haben beim Stand von 2:2 noch eine tausendprozentige Chance vergeben, im Gegenzug dann das Tor bekommen.“

Loipersbach - Hrvati 1:1. Ein chancenarmes Spiel in Loipersbach fand keinen Sieger, war am Ende, wie so oft im Fußball, durch zwei Standardsituationen geprägt. Mehrere Halbchancen und eine starke Parade von SVL-„Oldie-Goalie“ Markus Böcskör sah beide Mannschaften torlos in die Halbzeitpause gehen. Kurz nach dem Seitenwechsel war es dann Hrvati-Goalgetter Marko Novokmet, der einen direkten Freistoß in den Maschen zappeln ließ. Die Gäste ließen noch ein paar gute Gelegenheiten bei weiteren Standards aus, Loipersbach bekam im Gegenzug einen Elfmeter zugesprochen, den Routinier Gergö Török auch verwandelte und dem Schlusslicht am Ende einen Punkt bescherte. „Wir fanden gut in die Partie, haben wenig bis gar nichts zugelassen, aus dem Spiel heraus aber nur einige Halbchancen kreiert. In der Schlussphase wurden die Hausherren dann stärker und haben unsere fehlende Effizienz vor dem Tor bestraft“, meint SpG-Kapitän Mark Domnanovich.

Draßburg 1b - Mannersdorf 8:1. Den mit großer Sicherheit leichtesten Arbeitstag hatten die Jungs des ASV Draßburg, die bereits nach sieben Minuten mit 2:0 durch Treffer von Raphael Federer und Patrick Derdak quasi für die frühzeitige Vorentscheidung sorgten. Binnen zehn Minuten dann der eiskalte Nackenschlag für den ohnehin schon gebrochenen Aufsteiger aus Mannersdorf - Derdak machte den Doppelpack (35.), Elmir Hrustanbegovic (43.) und Dejan Cosic (45.+1) trugen ebenfalls zum 5:0-Pausenstand bei und beseitigten jeglichen Zweifel eines heroischen Comebacks der Gäste. Zoltan Pollak traf zum halben Dutzend noch ins eigene Tor und Michael Wild noch vor der Stunden-Marke zum 7:0. Den Ehrentreffer des UFC erzielte Andreas Kirchknopf per Strafstoß, Alexander Sinabel legte das achte Tor des Tages in der 92. Minute noch obendrauf. Ralph Supper, Sportlicher Leiter der Mannersdorfer meint enttäuscht: „Es war eigentlich kein Wille und Mannschaftsgeist zu spüren. Klar waren sie deutlich besser, aber unsere Leistung auch einfach katastrophal.“

Kroatisch Geresdorf - Kobersdorf 0:2. Kobersdorf fand druckvoll in die Partie, erzielte durch Richard Gere die Führung und hatte in dieser Phase einige Großchancen, um vielleicht sogar höher nach etwa einer halben Stunde zu führen. Fortan gab es eigentlich, besonders in der zweiten Halbzeit, deutlich mehr Spielanteile für die Hausherren, die Gäste fanden ungewohnt selten bis gar nicht zu ihrem Spiel und so kam es dennoch, dass die Geresdorfer, die rund zwanzig Minuten vor Ende eine Topchance in persona Szilveszter Wertetics liegen gelassen hatten, trotz Oberwasser in einen Konter liefen und der kurz zuvor eingewechselte David Pfeffer den Zwei-Tore-Vorsprung erzwingen konnte und die Kobersdorfer im neunten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. „Am Anfang war Kobersdorf sehr dominant, wir sind aber im Laufe der Zeit deutlich sicherer geworden. Wir waren in Halbzeit zwei die spielbestimmende Mannschaft, konnten uns aber für eine gute Leistung abermals nicht belohnen“, resümiert Schaffer.

Richard Gere (l.), Torschütze zum 1:0 der Kobersdorfer, wahrt mit seinem Team weiterhin die beste Chance auf den Herbstmeister-Titel. Foto: Strodl

Unterpullendorf - Pöttsching 0:3. Bereits in Halbzeit eins entschied der ASV Pöttsching das kleine Gipfeltreffen mit dem SC Unterpullendorf. Matchwinner Marco Piller brachte die Gäste nach zwei Minuten per Freistoß auf Kurs, kurz vor der Pause dann der Doppelschlag. Piller schnürte in Minute 38 den Doppelpack, kurz danach war es „Altstar“ Andi Buger, der noch vor dem Seitenwechsel die Katze in den Sack packte. ASV-Coach Thomas Köller zeigt sich besonders erleichtert über den ersten Dreier in der Fremde: „Die Unterpullendorfer hatten beim Stand von 1:0 eine Riesenchance, die Partie nochmals spannend zu gestalten, unser Keeper war aber aufmerksam. Auch wenn sie zwar alles reinwarfen, war es dann ein ungefährdeter Auswärtssieg, bei dem wir nie richtig bangen haben müssen.“ SCU-Kapitän Philip Juranich sieht das etwas anders: „Wir schaffen es zurzeit einfach nicht, die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor zu bewahren. Meiner Ansicht nach waren wir spielbestimmend, mit unserer Leistung eigentlich sehr zufrieden.“

Statistik

ASK Weppersdorf - SC Kroatisch Minihof 4:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (31.) Degendorfer, 1:1 (39.) Rajzinger, 2:1 (58.) Buranich, 3:1 (71.) Gera, 4:1 (90.) Eszlatyi. Reserve: Nichtantritt Kroatisch Minihof. Rote Karte: (11., Foulspiel) Nemeth. SR: Karadag. Weppersdorf, 100. Weppersdorf: Niklas Raab; Degendorfer, Tröscher, Renner, Sachs; Sabor; Buranich (85. Vollenhofer), Emmer (76. Laschitz), Gera, Böhm (85. Mislimi); Eszlatyi. Kroatisch Minihof: Pirik; Kötel, Leidal, Dunaveczki (86. Loureiro), Ivancsics; Hoos, Vereb, Majoros (76. Beidinger), Nemeth; Rigo, Rajzinger.

SC Nikitsch - SC Piringsdorf 3:2 (2:2).- Torfolge: 0:1 (2.) Kiraly, 1:1, 2:2 und 3:2 (4., 32., 78.) Csomos, 1:2 (25.) Bader. Reserve: 2:0 (Marics, Jovovic). Rote bzw. Gelb-Rote Karte: (89., Unsportlichkeit) Csomos, (95., Beleidigung) Schweiger. SR: Koc.- Nikitsch, 138. Nikitsch: Schweiger; Domnanowich (45. Kristof), Kovacs, Horvath, Nemeth; Farkas, Milan Toth, Roland Toth, Hajos; Borbely (61. Varga), Csomos. Piringsdorf:Soos, Stifter, Gilschwert, Seidl (21. Leitner, 61. Bacsi), Stampf (35. Jest, 61. Schuneritsch), Janisch, Iby, Bader, Kiraly, Szakasics, Hofmann.

SV Loipersbach - SpG Hrvati 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (48., Freistoß) Novokmet, 1:1 (74., Strafstoß) Törok. Reserve: 5:1 (Sedlatschek 2, Derler, Haiden, Kirkovits; Karall). SR: Flasch.- Loipersbach, 95. Loipersbach: Böcskör; Kruse, Tschürtz, Török, Muskovich; Schmidt (64. Jano), Kovacs, Balogh, Kulcsar (84. Sedlatschek); Varga, Nemeth. Hrvati: Elias; Kukuljac, Kelemen, Toth, Domnanovich; Fazekas, Glavina, Novokmet, Horvath (70.Husic); Pogonyi (70. Toth), Grubits.

ASV Draßburg 1b - UFC Mannersdorf 8:1 (5:0).- Torfolge: 1:0 (4.) Federer, 2:0 und 3:0 (7., 35.) Derdak, 4:0 (43.) Hrustanbegovic, 5:0 (45.+1) Cosic, 6:0 (51., Eigentor) Pollak, 7:0 (55.) Wild, 7:1 (70., Strafstoß) Kirchknopf, 8:1 (92.) Sinabel. SR: Selmani.- Draßburg, 200. Draßburg: Pfeiffer; Weixler, Cosic, Bezer, Blazevic; Toth (45. Wild), Hrustanbegovic; Federer (65. Piller), Krutzler (55. Fritz), Sinabel; Derdak. Mannersdorf: Tarodi; Pollak (58. Steinzer), Spanraft (91. Waitz), Illes, Holler; Imre, Kirchknopf; Varga (79. Maszlovits), Botos, Supper (79. Schermann); Schubaschitz (58. Herold).

Unterpullendorf - ASV Pöttsching 0:3 (0:3).- Torfolge: 0:1 und 0:2 (2., Freistoß, 38.) Piller, 0:3 (40.) Buger. Reserve: Nichtantritt Unterpullendorf. Rote Karte: (85., Torchancenverhinderung) Katavas. SR: Prenner.- Unterpullendorf, 150. Unterpullendorf: Marton; Schattovits, Juranich, Pravics, Dominkovits (76. Garstenauer); Vidak, Földvarszki, Fellinger (80. Katava), Csak; Major, Komorozci. Pöttsching: Karaca; Schmiedl, Steindl, Sascha Kietaibl, Piller; Laczkovich, Biricz (85. Michael Kietaibl); Kowanz, Matouschowsky (75. Pogatsch), Dudjak (66. Misic); Buger.

SC Kroatisch Geresdorf - ASKÖ Waldquelle Kobersdorf 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (23.) Gere, 0:2 (88.) Pfeffer. Reserve: 0:7 (Markus Wieder 4, Stefko, Kreiner, Kabelik, Messerits). SR: Sevik.- Kroatisch Geresdorf, 100. Kroatisch Geresdorf: Payrits; Klemen (83. Philipp Palatin), Nico Palatin, Weber, Tobias Domnanovich; Sütö, Nagy, Balogh, Fellinger (63. Szabella); Wertetics, Buranits. Kobersdorf: Kreiner; Jakab, Felser, Bernhardt; Fahnler (38. Strass), Petro, Barkovics, Gere, Memisevic, Wilfinger (85. Pfeffer); Krizsonits.