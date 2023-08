ASK Kobersdorf: Dieses Jahr soll es endlich sein

Es ist kein Geheimnis, dass man sich in Kobersdorf schon seit geraumer Zeit wieder sehnt, II.Liga-Luft zu schnuppern. Kein Verein war in den letzten Jahren so oft knapp daran gescheitert wie die Kobersdorfer. Seit Ausbruch der Corona Pandemie hätte man jedes Jahr nahezu perfekte Chancen gehabt, wurde dem ASKÖ Spielzeit für Spielzeit ein Strich durch die Rechnung gemacht. Dieses Jahr soll den Leiden ein Ende bereitet werden, davon träumt auch Kobersdorf`s Sportlicher Leiter Matthias Steiner: „Wir haben uns mit Matyas (Krizsonits) und Florian Schick gut verstärkt, unsere Abgänge kompensiert. Die Vorbereitung läuft bei uns sehr zufriedenstellend, wir trainieren gut und neben den Erfolgen in den Testspielen haben wir uns auch gegen bessere Teams über weite Strecken sehr ordentlich präsentiert. Das obendrein noch mit vielen Ausfällen, Urlaubern und verletzten Spielern.“

Im Quelldorf blickt man auf kräftezehrende Spielzeiten zurück, die ohne jeglicher Zweifel auch hätten belohnt werden können, wenn nicht gar müssen, schaut aber gleichzeitig nach vorne. „Wir hatten schon unsere Chancen, einen Aufstieg zu feiern. Bisher hat es in diesen bitteren Jahren aber einfach noch nicht gereicht, gerade deswegen wollen wir diese Saison neu angreifen und ganz vorne mitspielen“, gibt Steiner zu Wort. Ganz vorne mitspielen ist das Stichwort - vieles spitzt sich zur Freude des neutralen Beobachters auf ein ähnliches Meisterrennen wie in der Saison 2021/22 zu.

Damals behielt der diesjährige 2. Liga-Absteiger aus Pöttsching die Oberhand, Kobersdorf patzte hingegen am letzten Spieltag gegen den diesjährigen 1.Klasse-Absteiger aus Neckenmarkt und versäumte somit den Aufstieg als Zweitplatzierter. Dieses Jahr will man Revanche nehmen, dort hinkommen, wo der Konkurrent vor rund einem Jahr stand. Für die Kobersdorfer sind die Weichen also Richtung Aufstieg gestellt, in der Vorbereitung konnte man dies bereits häufigerweise unter Beweis stellen. Siege gegen Oslip und Oberloisdorf konnten zweimal aufzeigen, wovor sich die 1.Klasse dieses Jahr in Acht nehmen muss - ein Kobersdorf, das Woche für Woche Leistungen an den Tag legen kann, die reif für die II.Liga sind und nach den Rückschlägen der vergangenen Jahre reifer denn je agiert. Und wie sagte einst ein berühmter Basketballspieler: „Du kannst nur gewinnen, wenn du lernst, wie man verliert.“