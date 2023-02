Balsam für die Weppersdorfer

Werbung

Mit einem 0:4 in Draßburg und einem 1:10 gegen Kaisersdorf/St. Martin verabschiedete sich Weppersdorf mit mehr als einem Dutzend Gegentreffer mehr als unsanft in die Winterpause. Und auch die verlief nicht ganz so ruhig, wie man es sich gewünscht hatte. Die Abgänge von Peter Schadelbauer, der seine Karriere beendete, und Lukas Reiberger Richtung Schattendorf schmerzten, kurzfristig musste man sich um Ersatz umsehen und parallel dazu Richtung Frühjahrs-Meisterschaft blicken. Das alles scheint der ASK durchaus gut zu bewältigen.

Zumindest in den ersten beiden Testspielen überzeugten Lukas Zlatarits und Co. mit starken Auftritten, und das gegen höherklassige Teams. So rang man beispielsweise Oberpullendorf ein 2:2 ab und den Tabellenvierten der 2. Liga Mitte, Lockenhaus-Rattersdorf, konnte man gar mit 3:2 bezwingen. „Das tut schon richtig gut“, machte Trainer Christian Janitsch auch gar keinen Hehl aus seiner Freude über die Ergebnisse. Diese will der erfahrene Coach aber freilich nicht überbewerten: „Wir wissen das schon richtig einzuschätzen.“ Im selben Atemzug stellt der Trainer aber klar: „Es läuft gut, wir ziehen alle an einem Strang.“ Und eines bewertet Janitsch besonders positiv: „Wir können Rückstände mittlerweile gut wegstecken und lassen uns dadurch nicht aus der Ruhe bringen.“ Gegen Oberpullendorf egalisierte man einen 0:2-Rückstand und gegen Lockenhaus-Rattersdorf lag man 1:0 und 2:1 zurück, um am Ende noch mit 3:2 zu gewinnen. „Das ist genau so erfreulich wie die Tatsache, dass sich die neuen Innenverteidiger richtig gut in die Mannschaft einfügen“. Mit Ladislav Puha und Bruno Galovic scheint man ganz gute Griffe gemacht zu haben.