Der Vorschlag von Noch- HRVATI-Obmann Stefan Bantsich – er wird zeitnah in die Präsidentenrolle schlüpfen – alle Mittelburgenlandkroaten in einer Mannschaft zu vereinen (Anm.: die BVZ berichtete) sorgte in den vergangenen Wochen an einigen Stammtischen und Vereinskantinen im Bezirk für heftige Diskussionen.

Bantsich meinte damals: „Ich habe eine Vision, die ich als künftiger Präsident der SPG HRVATI realisieren möchte. Ich wünsche mir, dass alle burgenlandkroatischen Fußballer aus unserem Bezirk Teil der HRVATI werden. Ich möchte als neuer Präsident das Gespräch mit den jeweiligen Vereinen suchen und mich auch gleichzeitig um das Sponsoring kümmern.“ Diese Gespräche werden wohl nicht stattfinden, denn Bantsich steht mit seinem Traum ziemlich alleine da.

So kann beispielsweise Kroatisch Minihof-Obmann Norbert Darabos der Idee so gar nichts abgewinnen: „Prinzipiell finde ich eine ortsübergreifende Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich diskussionswürdig, aber auf Kampfmannschaftsebene bin ich dezidiert dagegen. Die Eigenständigkeit der Vereine in den verschiedenen Ortschaften soll unbedingt bleiben. Ich denke, dass die Fußballvereine Teil der Ortsidentität sind und zur Erhaltung der Geselligkeit beitragen. Wir sind hier in unserer Region mit massiven Wirte-Sterben konfrontiert und ich glaube, dass so eine Vereinigung eher kontraproduktiv zur bestehenden Vereinskultur wäre.“ Auch in Kroatisch Geresdorf, Nikitsch und Frankenau stößt Bantsichs Idee auf wenig Gegenliebe.

„Fußballvereine sind Flaggschiffe der Vereinskulturen und repräsentieren und bewahren auch in gewissen Maßen die Ortsidentität.“ Norbert Darabos, Obmann SC Kroatisch Minihof

Unterstützung findet Bantsich nur in den eigenen Reihen. Mark Domnanovich, Obmann und ehemaliger Spieler des SC Kleinwarasdorf, kann aus eigener Erfahrung sprechen: „Wir standen als Fußballverein vor dem Aus und die Entscheidung zur Spielgemeinschaft mit Großwarasdorf hat unseren Fortbestand gesichert. Vielleicht hätte man in Lutzmannsburg (Anm.: Auflösung im Winter 2020) auch so eine Lösung des Zusammenschlusses mit Nachbargemeinden anstreben sollen. Es ist schade, dass es in Lutzmannsburg keinen Fußballverein mehr gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Klubs, die momentan keine gröberen Probleme haben, sich von unserer Idee distanzieren. Wenn es jedoch wirklich eng wird und es ums Überleben geht, dann werden sich die Einstellungen zu diesem Thema ändern. Finanzielle und personelle Sorgen bei kleineren Vereinen sind leider Tatsachen.“