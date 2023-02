Bei Fabian Zolles dreht sich alles ums Tor

Werbung

Eigentlich begann Fabian Zolles, als er seine ersten Fußballschuhe zerriss, am anderen Ende des Spielfelds, als Stürmer. Rasch bemerkte der Raidinger aber, dass seine fußballerische Heimat das Tor ist. Seit der U10 steht Zolles zwischen den Pfosten und die bestimmen mittlerweile den Alltag des 32-Jährigen. Im Schnitt sechs, manchmal sogar sieben Tage die Woche, steht er am Platz. Als Aktiver ist er die Nummer eins bei seinem Heimatklub ASK Raiding in der 1. Klasse Mitte, wo er noch einige Zeit verbringen will: „Solange es zeitlich und gesundheitlich geht, will ich im Tor stehen.“

Ziel ist ein Profi-Klub

Für ein Tormann-Leben nach der aktiven Karriere hat Zolles auch schon vorgesorgt, hat zahlreiche Prüfungen in der Tasche und im Sommer mit der UEFA A-Lizenz für Tormänner dann das Maximum an aktuellen Diplomen. Seit 2020 ist er in der Akademie Burgenland Tormann-Trainer und seit wenigen Monaten betreibt er auch eine eigene Tormann-Schule, mehr Infos gibt es unter tormannschule.zolles@gmail.com.

Die Leidenschaft ist groß, deshalb macht dem Mittelburgenländer die aktuelle Entwicklung Sorgen: „Es gibt immer weniger Tormänner, viele Vereine suchen händeringend nach Goalies.“ Trotzdem oder gerade deshalb hat sich Zolles, bei dem sich seit mehr als zwei Jahrzehnten alles ums Tor dreht, ambitionierte Ziele gesteckt. Er will „irgendwann bei einem Profiklub die Torleute trainieren.“