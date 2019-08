Nächstes Wochenende wartet auf die Weppersdorfer das Derby gegen Kobersdorf mit bekanntlich eigenen Gesetzen. Und auch wenn Weppersdorf bislang eine weiße Weste hat, ist sich Trainer Edi Stössl der schwierigen Aufgabe des Derbys bewusst: „Wir werden wieder alles abrufen müssen, um erfolgreich zu sein.“

Piringsdorf muss in der kommenden Woche zum Mitaufsteiger nach Pöttsching, wo Trainer Raimund Krumai sein Team in der Rolle des Außenseiters sieht. Draßburg II-Trainer Richard Vogler sieht in Loipersbach einen Titelanwärter und spricht von einer „Kopfgeschichte“, der sich seine Jungs stellen müssen. Bislang sind die Draßburger noch ohne Punkt.

Loipersbachs Trainer Dieter Komanovits kennt den Kader der Draßburger noch nicht richtig. „Es wird definitiv wichtig sein, dass wir sehr konzentriert in dieses Spiel gehen und unser Spiel durchziehen.“ Bad Sauerbrunns 1b trifft auf 2. Liga Mitte-Absteiger Nikitsch. Trainer Richard Kern will zuhause immer gewinnen, ist sich aber der Stärke der Gäste bewusst. auch aufgrund der zahlreichen auswärtigen Spieler, bewusst. „Nikitsch ist für mich Titelanwärter.“