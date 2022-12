Coach Drabeck zu Posch: „Er kann eigentlich jede Position spielen“

Werbung

Für den ASK Raiding war das abgelaufene Jahr durchaus historisch. Im Juni sicherte man sich in einem dramatischen „Endspiel“ gegen den Matttersburger SV in der letzten Runde den Meistertitel, stieg damit in die 1. Klasse Mitte auf, liegt dort – zur Saisonhalbzeit – auf Rang acht.

„Irgendwann soll meine Reise schon die eine oder andere Etage weiter raufgehen. Die 1. Klasse soll nicht die Endstation sein.“ Benjamin Posch ASK Raiding

Großen Anteil am Raidinger Erfolgsjahr hat Benjamin Posch, der aus der Startelf der Mittelburgenländer gar nicht wegzudenken ist. Und zwar egal, wo er am Spielfeld agiert: „Er kann eigentlich auf jeder Position spielen“, sagt sein Trainer Toni Drabeck über den Allrounder, den er zudem als „extrem wichtigen und zuverlässigen Spieler“ bezeichnet. „Bei zwei Testspielen habe ich sogar schon im Tor gespielt“, schmunzelt der 21-Jährige und Coach Drabeck ergänzt: „Selbst da hat er eine gute Figur gemacht.“ Grundsätzlich spielt Posch, der heuer schon auf der Außenbahn und in der Viererkette auflief, aber ganz vorne: „Am liebsten bin ich Stürmer“, stellt Posch klar, der sich aber für keine Position zu schade ist, was Drabeck eben so sehr an seinem jungen Spieler schätzt. Den abgelaufenen Herbst skizziert der universell einsetzbare Kicker so: „Wir haben nach dem doch ein wenig überraschenden Meistertitel, weil ja fast jeder mit dem MSV gerechnet hatte, viel Euphorie in die neue Saison mitgenommen.“ Dass die 1. Klasse aber doch ein härteres Pflaster ist, war den Raidingern rasch bewusst: „Wir haben immer alles gegeben, aber es war ein schwieriges halbes Jahr.“ Posch ortet auch in der Kaderbreite Aufholbedarf: „Unser Kader ist klein, jeder Ausfall tut da weh. Das hat man dann schon gemerkt.“ Auf die Rückrunde blickt der zweifache Torschütze durchaus zuversichtlich: „Wir werden personell stärker in das Frühjahr starten und wenn es optimal läuft, dann können wir zumindest Richtung Platz fünf schauen.“

Als persönliches Ziel sieht Posch: „Als junger Spieler hat man immer den Traum vom Profi. Für mich steht aber die Weiterenwicklung an erster Stelle, sowie die Ziele mit dem ASK Raiding im Frühjahr zu erreichen.“ Auch klar ist für den flexiblen Kicker: „Irgendwann soll meine Reise schon die eine oder andere Etage weiter raufgehen. Die 1. Klasse soll nicht meine Endstation sein.“