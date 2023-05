Das Spitzenduo punktet zweimal voll

DRASSBURG - MSV 2020 0:1. Das Bezirksderby war umkämpft, ein Schlagabtausch mit offenem Visier und Torszenen hüben wie drüben. Der MSV nutzte einen Abwehrschnitzer der Hausherren, um vor der Pause bereits das Goldtor durch Philip Knotzer zu erzielen. Draßburg hielt dagegen, kämpferisch und auch in Sachen Chancen. Davon hatten die Heimischen vor allem nach der Pause etliche. Der Leader musste bis zum Schluss kämpfen und hatte auch das nötige Spielglück. Bei einem Schlenzer von Enrico Steiner war Goalie Michael Stöger geschlagen, die Latte rettete. „Wir haben taktisch gegen einen extrem starken Gegner sehr gut gespielt“, befand MSV-Trainer Josef Kühbauer.

KAISERSDORF - HRVATI 4:1. Der Tabellenzweite hatte mehr vom Spiel und einen Manuel Wiedenhofer für die Angelegenheiten aus der Distanz. Mit einem 20-Meter-Schuss brachte der Mittelfeldmann sein Team vor der Pause in Führung. Mit einem herrlichen Freistoß-Tor stellte er kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0, ehe es noch einmal spannend wurde. Marko Novokmet traf für die Gäste aus abseitsverdächtiger Position. „Ich empfehle dem Assistenten Regelkunde“, so der heimische Trainer Lorandt Schuller zur Szene. Der Ärger war aber rasch verflogen, sein Team überzeugte und legte nach. Zuerst fälschte HRVATI einen Wiedenhofer-Eckball selbst ins Tor ab – 3:1. Und in der Nachspielzeit machte Besart Toska das 4:1.

WEPPERSDORF - RAIDING 1:0. „Das Pech der vergangenen Wochen haben wir in der zweiten Halbzeit geballt als Glück zurückbekommen“, so Weppersdorf-Trainer Christian Janitsch. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit war Raiding nach der Pause tonangebend. „Wenn man aber mehrmals alleine aufs Tor läuft und nicht trifft, ist man selber schuld“, ärgerte sich Raidings Coach Toni Drabeck über einige verjuxte Hochkaräter seiner Truppe, die dann bestraft wurde. Fünf Minuten vor dem Ende stachen die eingewechselten Weppersdorfer Joker. Matteo Deggendorfer servierte Stefan Emmer den Ball und der traf zum viel umjubelten Siegestor für die Hausherren.

LOIPERSBACH - KROATISCH MINIHOF 3:0. 67 Minuten sah es in Loipersbach nach einer Nullnummer aus, zwingende Torchancen waren Mangelware. Dann ein Pfiff. Schiedsrichter Paukowitsch zeigte auf den Punkt, Elfer für die Heimelf. Gäste-Obmann Norbert Darabos: „Das war niemals ein Elfer. Das Foul war schon fragwürdig, aber mit Sicherheit außerhalb des Strafraums.“ Alle Reklamationen halfen nichts, Strafstoß gab es dennoch und Gelb-Rot für einen zu heftig reklamierenden Minihof-Spielertrainer Attila Dunavezcki. Gorgö Török vollzog dann den Penalty, traf zum 1:0. In Überzahl tat sich der SVL leichter, legte nach. Zoltan Varga und Patrik Pados stellten am Ende den 3:0-Erfolg sicher.

NIKITSCH - PIRINGSDORF 3:0. „Ein beherzter Auftritt, die Mannschaft hat eine tadellose Leistung abgespult“, freute sich Nikitsch-Obmann Christian Balogh über den Sieg und wichtige Punkte. Die Hausherren waren tonangebend, zeigten sich spielfreudig und legten schon in Halbzeit eins den Grundstein für den Heimerfolg. Roland Toth (26.) und Gabor Marics (37.) stellten auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel machte dann Spielertrainer Peter Odrobena den Deckel drauf, erzielte in Minute 69 das 3:0 für Nikitsch. Mit dem Sieg vergrößerte der SCN den Vorsprung auf Platz zwölf, und damit einen Abstiegsrang, auf vier Punkte. Auf genau jener sehr unangenehmen Position rangiert nun Piringsdorf.

KROATISCH GERESDORF - NECKENMARKT 1:1. „Diesmal mussten wir das Spiel machen und das war vorerst ungewohnt“, so Kroatisch Geresdorf-Trainer Manfred Schaffer. Sein Team hatte vor der Pause kaum Mittel, um den Tabellenletzten zu gefährden. Der wiederum bekam nach einem Konter einen Elfmeter zugesprochen. Marcel Pazmann traf und stellte den 1:0-Pausenstand für die Gäste her. Schaffers Pausenansprache zeigte nach dem Seitenwechsel dann Früchte. Die Gastgeber kamen besser in die Partie. Fabian Buranits sorgte eine Viertelstunde vor Ende für den Ausgleich, bei dem es auch blieb. Die Schlussoffensive der Hausherren brachte nichts ein. „Immerhin war in der zweiten Halbzeit eine Steigerung erkennbar“, so Schaffer.

NIKITSCH - MSV 2020 0:2. „Wir haben momentan das Glück des Tüchtigen“, so MSV-Coach Josef Kühbauer. Tüchtig, weil man früh munter war und nach 13 Minuten durch Erion Berdynaj in Führung ging. Glücklich war man dann nach der Pause, als Andras Horvath für die Hausherren zum Elfmeter antrat und nicht verwerten konnte. Dazu gesagt sei: Michael Stöger entschärfte den Versuch stark. Und kurz vor dem Ende jubelte der MSV erneut. Philip Knotzer fixierte mit Saisontor Nummer 12 den 3:1-Endstand. Für Mattersburg gibt es in der Rückrunde weiterhin nur Siege, vom Titel will Kühbauer aber noch nicht sprechen: „Erst wenn es rechnerisch durch ist, aber ja, wir sind auf einem guten Weg.“

KAISERSDORF/ST. MARTIN - NECKENMARKT 7:0. Die Schuller-Elf überrollte das Schlusslicht mit Einbahnstraßen-Fußball: „Das war 90 Minuten in eine Richtung“, fasste es Trainer Lorandt Schuller zusammen. Sein Team erspielte sich zahlreiche Torchancen, hätte sogar noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Schlussendlich gab es aber einen 7:0-Kantersieg, bei dem dann ein Mann herausstach. Offensivmann Gabor Markus hatte sein Visier besonders gut eingestellt und erzielte gleich fünf Tore. Insgesamt hält Kaisersdorf nun bei 58 Toren in dieser Saison, so viele wie keine andere Mannschaft. Der Tabellenzweite marschiert weiterhin zielstrebig Richtung 2. Liga Mitte.

DRASSBURG II - KROATISCH GERESDORF 1:2. Nach dem mageren 1:1 gegen Schlusslicht Neckenmarkt stand Abstiegskandidat Kroatisch Geresdorf in Draßburg als Außenseiter unter Druck. Weil die Heimischen gute Möglichkeiten ausließen, überstand der Gast die erste halbe Stunde unbeschadet und schlug dann selbst zu. Attila Erczkövi schloss einen Spielzug über die Seite mustergültig ab. Nach der Pause blieb Draßburg die gefährlichere Mannschaft, Matej Brocic traf rasch nach dem Seitenwechsel zum 1:1. Punkte gab es für die Gastgeber trotzdem keine. Szilvester Wertetics erzielte in Minute 84 den umjubelten Siegestreffer, der am Ende auch deshalb hielt, weil Draßburg danach zweimal nur die Stange traf.