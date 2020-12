„Wir hatten leider einiges an Verletzungspech zu Beginn der Saison und waren ständig zu Umstellungen in allen Mannschaftsteilen gezwungen. Taktische Maßnahmen waren dadurch fast nicht möglich. Wenn du am Freitag offensiv spielst und der Innenverteidiger sich unter der Woche verletzt und du dann im nächsten Match plötzlich in der Defensive agieren musst, dann wird die Umsetzung der Taktik schwer“, fasst Sektionsleiter Markus Müller die verkorkste Herbstrunde seines Teams zusammen.

Weppersdorf startete zwar mit einem hart umkämpften Heim-3:3 gegen Kroatisch Minihof respektabel in die Herbstsaison, musste in der zweiten Runde in Frankenau aber schon die erste Saisonniederlage (2:3) sowie die ersten Ausfälle verkraften. Marcel Art, der zum Auftakt noch eine starke Leistung gezeigt hatte, verletzte sich beim Aufwärmen und als Krönung eines gebrauchten Sonntages fing sich Torhüter Michael Wilfing neben einer Ampelkarte, nach einer Tätlichkeit gegen einen Gegenspieler, beim Weg in die Kabine noch eine Drei-Spiel-Sperre ein. Der Torhüter klopfte beim Abgang Schiedsrichter Martin Tatzbar auf die Schulter und bedankte sich bei diesem höhnisch „für den schönen Sonntag“.

„Ich habe viel gelernt durch diese Sperre und werde in Zukunft meine Zunge besser hüten und mich nicht so aufregen. Es war ein hartes Lehrgeld.“ Michael Wilfing, Tormann ASK Weppersdorf

Der Ausfall des Einser-Goalies steht im Nachhinein gesehen für den Beginn der Weppersdorfer Herbstmisere, die sich durch den Herbst ziehen sollte. Zwar keimte nach dem 4:3-Erfolg über Pöttsching kurz Hoffnung auf einen Turnaround auf, doch weitere Verletzungen und das Fehlen des Stammtorhüters führten zu vielen Gegentoren und schlussendlich zu lediglich sieben Zählern aus ebensovielen Spielen. Zu wenig für ein Team, dass zu Beginn des Jahres noch von der Tabellenspitze lachte.

Dennoch blickt man beim ASK Weppersdorf optimistisch in die Zukunft. Unter Neo-Trainer Didi Reiberger, der nach dem Abgang von Edi Stössl vom Co- zum Cheftrainer befördert wurde, will man 2021 wieder an alte Erfolge anknüpfen. „Wir starten gleich mit dem Derby gegen Kobersdorf. Wenn sich der Erfolg sofort einstellt, wird einiges möglich sein“, gibt sich Wilfing kämpferisch.

Auch seinen Aussetzer in Frankenau hat der Schlussmann aufgearbeitet: „Sicher hat meine Sperre zur aktuellen Situation beigetragen. Daher war es verdammt hart und nervenaufreibend für mich, die Spiele von der Tribüne aus zu beobachten. Kein angenehmer Zustand, aber ich habe viel dabei gelernt.“

Allerdings ist sich Wilfing auch sicher, dass sein Klub rasch wieder in die Spur finden wird und zumindest „nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird“.

Daher setzte der „Panther“ auch ein Zeichen und verlängerte um weitere zweieinhalb Jahre („Ich fühle mich sehr wohl in Weppersdorf“). Das freut auch die Verantwortlichen des ASK, die trotz des Aussetzers nichts über ihren „Panther“ kommen lassen. „Michael ist sowohl am Platz als auch abseits des Platzes eine Bereicherung für unsere Mannschaft und den Verein“, so der Sportliche Leiter Max Müller. „Wir werden gemeinsam auch wieder erfolgreichere Zeiten erleben.“