Damit war zum Auftakt wohl nicht zu rechnen: Kroatisch Minihof holt einen Punkt gegen Kaisersdorf und Neckenmarkt erzwingt ein Unentschieden gegen Loipersbach. Zwei der absoluten Titelfavoriten mussten zum Start der Rückrunde bei den beiden Nachzüglern Federn lassen. Obwohl sich Neckenmarkt und Kroatisch Minihof im Winter gut verstärkt haben und man mit einer möglichen Überraschung zwar spekulieren konnte, war vor allem die Art und Weise wie die beiden Mannschaften aufgetreten sind überraschend. Die Kroatisch Minihofer standen defensiv gut und konnten auch spielerisch mit dem Tabellenführer mithalten. „Es war eine Topleistung. Nach diesem Auftakt bin ich für das Frühjahr sehr optimistisch“, sagt Kroatisch Minihof-Obmann Norbert Darabos nach dem 1:1.

Nicht ganz so euphorisch gibt sich Neckenmarkt-Coach Markus Fazekas: „Es war ein verdientes Unentschieden und sehr gut für die Moral“. Neckenmarkt verschlief zwar die ersten zwanzig Minuten etwas, kam im Laufe der Zeit aber immer besser ins Spiel. In Halbzeit zwei wurde der Kampfgeist belohnt - Gabor Papp fixierte in der Nachspielzeit den Punktegewinn.