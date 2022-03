Draßburg II: Kein Jammern vor Duell mit Leader

Werbung

Schon beim Derby gegen Loipersbach plagten Draßburg II enorme Personalprobleme. Ein Blick auf die Ersatzbank genügt, um dies zu erkennen. Dort saß gerade einmal ein Spieler und der wurde quasi reaktiviert. „Ich habe Michael Wild um 11 Uhr angerufen und gebeten, dass er sich auf die Bank setzt, damit wir wenigstens einen Ersatzspieler haben“, so Trainer Florian Perner.

Der musste dann auch in Minute 70 ins Spiel, weil Niklas Mandl angeschlagen (Knie) vom Platz humpelte. Sein Einsatz beim Duell in Kobersdorf ist ungewiss. Daneben plagen Draßburg eben weiterhin Coronafälle. „Es wird wieder eine sehr knappe Angelegenheit, was das Personal bei uns betrifft“, geht Perner von einem ähnlich kleinen Kader wie gegen Loipersbach aus. Dennoch gilt für den Coach: „Wir wollen nicht Jammern und werden versuchen, das Beste daraus zu machen.“