Dünne Kaderdecke beim SCU

„Der eine oder andere ist angeschlagen oder auch beruflich oder privat verhindert“, so Unterrabnitz-Trainer Jürgen Fruhmann (im Bild), der zuletzt ein 3:3 seiner Mannschaft gegen den 2. Klasse Nord-Verein Zillingtal sah. „Es war kein schlechter Test, aber wir haben sicher noch Luft nach oben.“ Und so richtig einschätzen konnte der Coach das Vorbereitungsspiel nicht: „Beide Legionäre haben gefehlt. Mit ihnen sind wir sicher stärker.“ Speziell in der Defensive wünschte sich Fruhmann: „Dass wir ein wenig stabiler werden. Daran müssen wir jetzt auch arbeiten.“

Nicht nur Unterrabnitz plagen derzeit personelle Sorgen, auch in Weppersdorf ist die Lage nach wie vor nicht optimal. Zur Erinnerung: Vor zwei Wochen musste das BFV Cup-Spiel gegen Draßburg abgesagt werden, weil man einfach zu wenig Spieler hatte. „Auch jetzt ist die Situation noch nicht gut. Wir haben derzeit vier Spieler, die in Quarantäne sind“, so Sektionsleiter Markus Müller.