Ein später Elfmeter entschied Top-Spiel für den MSV

MSV 2020 - KAISERSDORF/ST. MARTIN 2:1. Der Verfolger aus Kaisersdorf wusste, in Mattersburg ist es extrem schwer. Deshalb traten die Gäste zunächst sehr defensiv auf. Die Folge? Selbst kam Kaisersdorf/St. Martin vor dem Seitenwechsel kaum zu Torszenen. Weil man aber die Räume hinten dicht machte, tat sich auch der Leader nicht einfach. Zwingende Möglichkeiten blieben Mangelware. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel, als die Partie so richtig Fahrt aufnahm. Jonas Reitbauer sorgte nach 56 Minuten für das 1:0, nachdem er haarscharf an der Grenze zum Abseits einen Lochpass verwertete. Die Mittelburgenländer mussten nun aktiver werden und legten dann auch tatsächlich zu. Zuerst rettete Michael Stöger noch mit einer Glanzparade, nach 77 Minuten war er bei einem Distanzschuss von Martin Ivanyi machtlos – 1:1. Danach klopfte der Gast an der Führung an, musste Stöger noch einmal bei einem abgefälschten Schuss sich gehörig strecken, bevor in der Schlussphase die Emotionen hochgingen. 89. Minute: MSV-Offensivmann Knotzer tanzt durch die Gäste-Abwehr, Ivanyi attackiert ungeschickt, Knotzer nimmt dankend an – Elfer. Zumindest diskussionswürdig. Knotzer war es egal, er traf zum 2:1. Der letzte Aufreger war dies aber nicht. Auf der Gegenseite kam dann Ivanyi, der zuvor noch den Elfer verursachte, in der Nachspielzeit im 16er zu Fall. Eine ähnliche Szene, diesmal gab Schiedsrichter Christian Heiner keinen Strafstoß. Gäste-Trainer Lorandt Schuller, der gesperrt auf der Tribüne saß, meinte: „Für mich hätte man den auch geben müssen. Wir hätten uns einen Punkt verdient.“ SV-Coach Josef Kühbauer: „Es war ein enges Spiel, aber wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft.“

KROATISCH MINIHOF - DRASSBURG 0:2. Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten bekamen die Zuseher beim Duell in Minihof zu sehen. Vor der Pause waren die Gäste spielbestimmend, hatten mehr vom Spiel und führten durch einen Treffer von Laurin Kratochwil mit 1:0. „Es war eine unsere schwächsten Halbzeiten in dieser Saison“, befand Minihof-Obmann Norbert Darabos. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Mit Kratochwil, Federer und Wenzl blieben bei Draßburg die Ostliga-Spieler in der Kabine und das wirkte sich aufs Spiel aus. Minihof dominierte nun und hatte deutlich mehr vom Spiel. Allerdings haderten die Hausherren: „Zwei Tore wurden aberkannt und einmal hätten wir einen Elfer bekommen können“, so Darabos. Daneben vergaben die Heimischen gute Chancen, ein Tor gelang aber nur noch Draßburg. Im Konter traf der eingewechselte Prácser in der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand.

RAIDING - KOBERSDORF 1:4. Der Aufstiegskandidat gab sich in Raiding keine Blöße, war von Beginn an hellwach und hatte sein Visier gut eingestellt. Jürgen Kalbacher sorgte nach einer tollen Kombination für das Kobersdorfer Führungstor (20.). Zwölf Minuten später legte Tobias Vlahovic nach – 0:2. „Wir haben es dem Gegner diesmal viel zu leicht gemacht“, ärgerte sich Raidings Trainer Toni Drabeck. Nach der Pause blieb Kobersdorf am Drücker, legten Richard Mark Gere und Balaz Petro nach, sorgten für die Entscheidung. Raidings Richard Nemeth traf per Elfer zum 1:4-Endstand. „Wir haben auf schwierigem Boden spielerisch überzeugt“, freute sich Kobersdorf-Trainer Norbert Nemeth.

KROATISCH GERESDORF - NIKITSCH 3:1. Einmal mehr bewies Nikitschs Defensivmann Gabor Marics seine Qualitäten bei Standards. Nach einer Ecke war der Ungar zur Stelle und besorgte in Minute 16 die Gästeführung. Es schien vor dem Seitenwechsel so, als würde der Trainereffekt bei den Heimischen ausbleiben. Neo-Coach Manfred Schaffer fand allerdings in der Pause die richtigen Worte, denn nach dem Seitenwechsel drückte seine Mannschaft dann auf das Tempo. Nikitsch hatte Anstoß, Kroatisch Geresdorf eroberte den Ball und konterte schell. Der Ball landete bei Goalgetter Szilvester Wertetics und der ließ sich nicht zweimal bitten – Ausgleich. Plötzlich lag das Momentum bei den Gastgebern, die in Minute 65 das Spiel drehten. Lucas Fellinger tauchte im Strafraum auf und schloss eiskalt ab. Den Schlusspunkt setzte wieder Wertetics, der in der Schlussphase abermals nach Konter traf, den 3:1-Sieg fixierte und damit Schaffer den perfekten Einstand bescherte. „Es war in kämpferischer Hinsicht ein tadelloser Auftritt“, lobte der neue Kroatisch Geresdorf-Coach sein Team.

NECKENMARKT - WEPPERSDORF 1:2. Die Heimischen erwischten den besseren Start, waren aggressiv und zielstrebig. Der rasche Lohn für Neckenmarkt war das Führungstor durch Mark Varga nach elf Minuten. Weppersdorf kam erst mit Fortdauer des Spiels so richtig in die Partie. Bruno Galovic sorgte dann mit einem Geniestreich nach 27 Minuten für den Ausgleich. Der Innenverteidiger überraschte den heimischen Goalie Gabor Homa mit einem Freistoß ins Torwart-Eck. Danach blieb das Spiel offen, beide Teams spielten mit offenem Visier. Weppersdorf erhöhte nach dem Seitenwechsel das Tempo, David Melis traf nach einem schönen Pass zur erstmaligen Gästeführung, die auch bis zum Schlusspfiff hielt. Bis dahin musste der ASK aber zittern, weil Neckenmarkt weiter nach vorne spielte. Allerdings blieb der UFC bei einigen guten Torszenen glücklos. So auch kurz vor Ende bei einer Dreifach-Chance, wo Galovic gerade noch auf der Linie klären konnte.

PIRINGSDORF - LOIPERSBACH 1:1. Die feinere Klinge führte der SVL, der nach 17 Minuten durch einen präzisen Schuss von Abel Kulcsar, der davor zwei Gegenspieler düpierte, in Front ging. Allerdings hielt die Führung nur bis zur 27. Minute. Dann sorgte Oliver Hoffman aus einem Elfmeter für den Ausgleich. Am Spielstand änderte sich bis zur 90. Minute nichts mehr. SVL-Trainer Christian Freiler: „Es waren am Ende zwei verlorene Punkte. Wir waren einfach vor dem Tor nicht konsequent genug.“

MATTERSBURGER SV 2020 - SPG KAISERSDORF/ST. MARTIN 2:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (54.) Jonas Reitbauer, 1:1 (77.) Ivanyi, 2:1 (89., Elfmeter) Knotzer. SR: Heiner (M: gut/K: kein Kommentar).- Fußballakademie Mattersburg, 350.

MSV: Michael Stöger; Tim Reitbauer, Leitgeb, Grimmer, Kaiser; Garib, Frkat; Jonas Reitbauer (91. Hoffmann), Ortner (60. Marchhart), Knotzer; Berdynaj.

Kaisersdorf/St. Martin: Schmidt; Draxler (90. Zodl), Vajda, Zsirai, Varga; Stocker, Ivanyi; Toska (60. Pauer), Wiedenhofer, Sommer; Markus.

ASK RAIDING - ASK KOBERSDORF 1:4 (0:2).- Torfolge: 0:1 (20.) Kalbacher, 0:2 (32.) Vlahovic, 0:3 (54.) Gere, 0:4 (57.) Petro, 1:4 (80., Elfmeter) Nemeth. Reserve: 2:1 (Jancik, Jama; Scheiber).- SR: Koc (R: gut/K: gut). Raiding, 87.

Raiding: Zolles; Manuel Posch (68. Tokar), Julian Gneis, Cano, Frana; Höttinger (78. Jama), Vereb; Kautz (78. Bader), Nemeth, Benjamin Posch; Köbanyai.

Kobersdorf: Kreiner; Bernhardt, Felser, Jakab, Vlahovic (76. Pfeffer); Armin Memisevic; Wilfinger (46. Strass), Gere, Petro; Kalbacher, Lukic (58. Fahnler).

SC KROATISCH MINIHOF - ASV DRASSBURG II 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (36.) Kratochwil, 0:2 (94.) Prácser.- SR: Prenner (KM: schwach/D: gut).- Kroatisch Minihof, 40.

Kroatisch Minihof: Pirik; Höferer, Leidal, Kötel, Ivancsics; Dunaveczki (70. Beidinger), Hoos, Rajzinger, Herczeg (80. Gjorgjievski), Engel (30. Nemeth); Rigo.

Draßburg II: Pfeiffer; Artner, Cosic, Lukac, Szöke; Wenzl (46. Brocic), Bezer; Federer (46. Prácser), Pichler, Kratochwil (46. Weixler); Hrustanbegovic.

SC KROATISCH GERESDORF - SC NIKITSCH 3:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (16.) Marics, 1:1 (46.) Wertetics, 2:1 (65.) Fellinger, 3:1 (81.) Wertetics.- Reserve: 6:1 (Glavanits 2, Weber, Blazovich, Eigentor; Farkas).- SR: Dinic (KG: gut/N: gut).- Kr. Geresdorf, 150.

Kroatisch Geresdorf: Payrits; Tobias Domnanowich, Philipp Palatin, Dorner, Nico Palatin (88. Ruisz); Balogh, Nagy; Fellinger (70. Imre), Buranits, Erczkövi; Wertetics.

Nikitsch: Czifrik; Kovacs, Meszaros (67. Odrobena), Marics, Domnanowich; Borbely (67. Lakihegy), Farkas, Horvath, Milan Toth; Hajos, Rland Toth (81. Kuzmits).

SC PIRINGSDORF - SV LOIPERSBACH 1:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (17.) Kulcsar, 1:1 (29., Elfmeter) Hoffmann.- Reserve: 2:0 (Halper, Schuneritsch).- SR: Ziermann (P: gut/L: Durchschnitt).- Piringsdorf, 100.

Piringsdorf: Krottendorfer; Janisch, Gilschwert, Pfneisl (68. Grubesic), Schermann; Beno (46. Slahor), Paar, Suvak, Iby; Reitgruber, Hoffmann.

Loipersbach: Böcksör; Muskovich, Török, Tschürtz, Kovacs; Widlhofer, Pados, Gerdenitsch, Kruse (63. Nemeth); Kulcsar, Varga.

UFC NECKENMARKT - ASK WEPPERSDORF 1:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (11.) Varga, 1:1 (25.) Galovic, 1:2 (54.) Melis.- Reserve: 1:2 (Eigner; Bader, Krasniqi).- SR: Gruber (N: gut/W: gut).- Neckenmarkt 130.

Neckenmarkt: Homa; Martna, Fuchs, Rapai, Wieder (46. Marcel Pazmann), Nusshall (83. Scheu); Varga (83. Lang), Mundi, Gager; Pazmandi, Pavitschitz (58. Bendl).

Weppersdorf: Raab; Emmer, Puha, Galovic, Sachs; Degendorfer (91. Krasniqi), Zilinsky, Sabor (83. Kovacs), Buranich (65. Laschitz); Zlatarits, Melis.