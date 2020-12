Freiwillig räumte Simon Höferer im vergangenen Sommer das Feld bei seinem Heimatverein Deutschkreuz in der Burgenlandliga. Der Zeitaufwand und die Intensität seines geliebten Hobbys sollten nicht auf Kosten der Uni-Erfolge gehen. „Mir war immer klar, dass ich mit meinem Studium Geld verdienen möchte und nicht mit Fußball, deshalb entschied ich mich damals zu diesem doch schmerzhaften Schritt“, erzählt Höferer.

Sein bester Freund Daniel Stranz, Teil der Reservemannschaft von Kroatisch Minihof, brachte ihn auf die Idee, in die weniger zeitaufwändige 1. Klasse zu wechseln. „Ich hatte Angebote von Kobersdorf, Unterrabnitz und Neckenmarkt, doch ich wollte so nahe wie möglich bei Deutschkreuz bleiben und hab mich selbst bei Kroatisch Minihof angeboten“, erzählt Höferer. Obmann Norbert Darabos überlegte nicht lange und nahm das unerwartete Offert dankend an.

Der Deutschkreutzer integrierte sich rasch

„Ich habe wirklich nicht damit gerechnet und kann jetzt sagen, dass Simon ein absoluter Glücksgriff war. Er hat sich zu einem wichtigen Führungsspieler für uns entwickelt. Ein Defensivspieler, der auch Tore schießen kann und die jungen Spieler mitreißt. Er bringt gute Stimmung ins Team und ist mittlerweile sehr gut in Minihof integriert“, berichtet Darabos.

Der BWL-Student wohnt in Wien und kann das Mittwoch- und Freitagtraining leichter mit seinen universitären Pflichten vereinbaren, als das noch bei Deutschkreutz der Fall war. „Ich habe mittlerweile viele Freunde in Minihof und fühle mich dort sehr wohl. Das Ambiente taugt mir einfach. Wir wollen nicht aufsteigen, sind zufrieden mit dem Ist-Zustand. Eigentlich kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, woanders zu spielen“, schwärmt Höferer. Punktegleich mit Stoob überwintern die Minihofer auf Platz acht. Apropos: Die Heimniederlage gegen die Schiffer-Elf (2:5) liegt Obmann Darabos immer noch im Magen. „Die Stoober haben uns gnadenlos ausgekontert.“