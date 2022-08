„Eingespielt sein“ als Vorteil der Raidinger

Werbung

Keine Zugänge, aber auch kein Abgänge – das Tranfserkarrussell stand in dieser Transferperiode in Raiding so still wie sonst nirgends. Grund daran zu Grübeln gibt es für Coach Toni Drabeck keinen.

Warum? „Weil wir einfach eingespielt sind, das kann am Ende schon ein Vorteil sein“, so der ehrgeizige Coach, der vollstes Vertrauen in seine Meister-Mannschaft hat.

Die zeigte auch im Cup gegen Lockenhaus, trotz einiger Ausfälle, eine couragierte Leistung, die durchaus optimistisch stimmt: „Gerade weil echte Leistungsträger wie Niklas und Julia Gneis sowie Elias Erhardt fehlten und wir dennoch über weite Strecken gegen ein Top-Team aus der 2. Liga Mitte ebenbürtig waren.“