Seit dieser Saison gibt es Änderungen und Anpassungen der Fußball-Spielregeln. Unter anderem die neue Regel 5. Hier geht es um Disziplinarmaßnahmen: Der Schiedsrichter darf Disziplinarmaßnahmen (also „gelbe und rote Karten“) auch gegen Teamoffizielle wie Trainer und Sektionsleiter, aussprechen und diese vom Innenraum verweisen. Sollte nicht feststellbar sein, wer die Unsportlichkeit begangen hat, wird der „Cheftrainer“ damit belegt. Diese Teamoffiziellen sind – wie bereits bisher – vor Spielbeginn in den Spielbericht einzutragen. „Opfer“ dieser neuen Regelung wurde der Trainer des ASK Kobersdorf Hannes Pleva im Sonntagspiel gegen Kroatisch Geresdorf. Er wurde vom Schiedsrichter Emrah Dinleyici nach einem emotionalen Wutausbruch (expressive Wortwahl in Verbindung mit einem Tritt gegen einen Wasserkübel) mit einer roten Karte von seiner Bank verwiesen.

Welche Folgen er zu befürchten hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Ab sofort muss der Schiedsrichter nicht mehr wie bisher 22 Spieler im Auge und Ohren behalten, sondern mindestens doppelt so viele, teils äußerst leidenschaftliche Personen. Die Meinung einer großen Zahl an Trainern und Obmänner zu diesem Thema: „Der Unparteiische möge sich auf das Spiel konzentrieren und ausschließlich auf dieses.“