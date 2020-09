„Im Fußball ist es wie in einer Ehe. Es gibt gute und schlechte Tage. Momentan läuft es gut, aber wenn es dann mal nicht so rund läuft, dann muss man zusammenhalten“, meinte der Trainer der noch ungeschlagenen Frankenauer, Gerhard Prikoszovich.

Obwohl es alles andere als schlecht läuft, übt sich der Coach in Bescheidenheit. „Es kann schnell wieder vorbei sein mit der Erfolgswelle. Wir wollen uns im sicheren Tabellenmittelfeld bewegen. Damit sind wir vollkommen zufrieden. Ein Aufstieg in die 2. Liga Mitte wäre mit weitaus größerem Aufwand und finanzieller Belastung für den Verein verbunden. Zum Beispiel müssten wir den Sportplatz ausbauen und die Kabinen vergrößern. Das ist momentan nicht vorstellbar. Wer weiß, ob wir die Saison überhaupt fertigspielen. Ich kenne die 2. Liga aus meiner eigenen aktiven Karriere und das reicht mir persönlich.“ Den Großteil seiner Mannschaft betreut Prikoszovich schon seit einigen Jahren und das merkt man sowohl am Platz als auch abseits. Der Jubel der Spieler in der Frankenau-Kabine nach dem Match gegen Stoob, das 4:2 gewonnen wurde, war grenzenlos.

Der Trainer hält sich jedoch, wie immer, zurück: „Ich bin nur der Dirigent im Hintergrund. Im Vordergrund stehen die Spieler. Sie sind diejenigen, die den Matchplan umsetzen müssen. Das Team hat eine großartige Entwicklung durchgemacht und ist jetzt eine eingeschworene Truppe. Wie die Jungs zusammenhalten, ist traumhaft.“