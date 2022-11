Gellert Ivancsics ist nicht mehr SVL-Coach

Werbung

So richtig rund lief es für den SV Loipersbach seit Sommer nicht. Damals musste man den überraschenden Abgang von Trainer Norbert Nemeth in Richtung Kobersdorf kompensieren.

Mit Gellert Ivancsics holte man einen ambitionierten Spielertrainer, der die 1. Klasse Mitte auch gut kennt. Nicht nur die Erwartungshaltung vom Coach selbst, sondern auch vom Verein war anspruchsvoll. Vorne mitmischen, sprich um den Aufstieg ein Wort mitreden, war angepeilt. Zur Saisonhalbzeit steht definitiv keine verkorkste Bilanz zu Buche, aber man hinkt den eigenen Ansprüchen doch einen Schritt hinterher.

Fünf Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen bedeuteten am Ende des Herbstes Rang sieben, zwölf Punkte hinter dem zweiten Aufstiegsrang, den aktuell die SPG Kaisersdorf/Sankt Martin festhält. Ausschlaggebend waren letztendlich aber gar nicht so sehr die Ergebnisse, sondern Auffassungsunterschiede zwischen Vorstand und dem Trainer. „Die Entwicklung der Mannschaft hätten wir gerne in eine andere Richtung gesehen“, heißt es von Seiten des Vorstands.

Ivancsics dazu: „Der Verein hätte gerne gesehen, dass alle jungen Loipersbacher öfters in der Startelf stehen. Für mich war es aber zu früh. Und ich finde schon, dass der eine oder andere junge Akteur auch viel Spielzeit bekommen hat.“ Groll hegt der scheidende Spielertrainer allerdings keinen: „Nein, es war trotzdem eine schöne Zeit und ich bin dem Verein auch sehr dankbar für die Chance hier.“ Wie es mit Ivancsics weitergeht, ist noch ungewiss: „Klar ist, ich will natürlich irgendwo als Trainer weitermachen.“ In Loipersbach wird in den kommenden beiden Wochen, wo noch die Cup-Spiele gegen Kobersdorf anstehen, Kapitän Marcel Tschürtz weitermachen und das Mannschaftstraining leiten.

Parallel dazu will der 1. Klasse Mitte-Verein einen Nachfolger suchen, der dann ab der Wintervorbereitung die Kampfmannschaft übernimmt.