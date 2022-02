Gelöste Goalie-Fragen bei SC Unterrabnitz und SV Loipersbach

Der SV Loipersbach war nach der Verletzung von Goalie Patrik Török in Sachen Torhüter unter Zugzwang – die BVZ berichtete. Der Loipersbach-Goalie zog sich einen komplizierten Fingerbruch zu und wird ebenso wie Langzeit-Goalie Simon Bader im Frühjahr wohl nicht spielen können. Jetzt hat der SVL einen neuen Tormann verpflichtet und den kennt man in der 1. Klasse Mitte gut. Von Klassen-Konkurrent Neckenmarkt wechselt Akos Fentös zur Mannschaft von Trainer Norbert Nemeth.

Sehr zur Freude von Obmann Gerald Wagner: „Wir haben uns nach der Hiobsbotschaft von Patrik Török sofort auf die Suche nach einem Schlussmann begeben und sind uns dann mit Fentös einig geworden. Darüber sind wir natürlich sehr froh, weil es gar nicht so leicht ist, in der Winterpause einen Tormann zu bekommen.“ Die Baustelle zwischen den Pfosten hat der Klub nun erledigt, damit ist das Transferprogramm aber noch nicht abgeschlossen: „Bei uns wird sich definitiv noch etwas tun“, so Wagner.

Alter Bekannter zurück in Unterrabnitz

Während in Loipersbach Fentös zumindest im Frühjahr die Eins tragen wird, gibt es in Unterrabnitz wohl einen Zweikampf um das Einserleiberl. Der Klubholte Oliver Treidt vom SV Kroisegg (2. Klass Süd A) wieder zurück. Treidt ist Unterrabnitzer und spielte im Herbst für den Klub aus dem Landessüden. Weiters kommt vom ASK Neutal Peter Reidinger zum 1. Klasse Mitte-Klub. Der Sportliche Leiter der Unterrabnitzer freut sich über die beiden Neuzugänge: „Mit Treidt haben wir einen echten Unterrabnitzer zurückgeholt, Reidinger ist aus Piringsdorf, also aus der Nachbargemeinde Pilgersdorf.“

Nachdem man im Tor nun das Personal gefunden hat, will man sich auch noch vorne verstärken: Ein Stürmer soll noch kommen.