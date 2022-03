Hiobsbotschaft für UFC Neckenmarkt

Nur zwölf Saisontore erzielte der UFC Neckenmarkt in der Hinrunde – logisch, dass speziell im Angriff in der Winterpause Handlungsbedarf bestand. Der Klub verpflichtete deshalb Stürmer Ivan Stipic, um die Lücke vorne zu schließen. Und genau der verletzte sich nun im ersten Testspiel gegen Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II schwer am Knie. Die Diagnose gab es vor wenigen Tagen: Einriss im Knorpel, mindestens vier bis sechs Wochen Pause. „Das trifft uns schon hart“, zeigte sich Trainer Wolfgang Weber geschockt: „Weil wir ja ausgerechnet auf dieser Position in der Winterpause unser Hauptaugenmerk gelegt hatten.“ Den Kopf vorzeitig in den Sand stecken ist für Weber aber sowieso nie ein Thema: „Wir werden jetzt keine Hektik reinbringen und uns Woche für Woche so teuer wie möglich verkaufen.“

„Wir werden gut vorbereitet sein“

Ein Lichtblick für den Coach war dann der Test am vergangenen Wochenende gegen die Reservemannschaft der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Neckenmarkt gewann das Spiel am Ende mit 5:1. Überbewerten wollte Weber die Partie nicht: „Es war eine gelungene Darbietung, wo wir schon einige Dinge richtig gut gemacht haben, aber auch erkannt haben, woran wir noch arbeiten müssen.“

Eine gute Erkenntnis war jedenfalls der Blick auf die Torschützen beim klaren Vorbereitungsspiel-Sieg. Da trugen sich fünf verschiedene Torschützen ein. Zum Vergleich: Im gesamten Herbst gab es lediglich vier verschiedene Neckenmarkt-Spieler, die ein Tor erzielten.

„Das ist natürlich gut, wenn wir viele Spieler haben, die in der Lage sind, Tore zu machen“, so Weber, der zuversichtlich bleibt: „Wir werden weiter hart arbeiten und gut vorbereitet sein.“